Dobré ráno: Slovenská politika? Je to tu na cimprcampr

Čo sa deje v slovenskej politike.

Dočasne poverená vláda bez dôvery, potom zháňanie podpisov, snaha o novú koalíciu, ktorá by vlastne bola tou starou.

Medzičasom však premiér naznačuje odchod zo strany, za ktorú sa stal premiérom, akurát nik nevie, kam. Ani aké strany nakoniec budú a aké nebudú. Ak sa v tom trochu strácate, nuž chyba nie je na strane prijímateľa.

Dnes sa to teda pokúsime vysvetliť, i keď to je možno trochu prehnaná ambícia.

Tomáš Prokopčák sa v podcaste Dobré ráno pýta Petra Tkačenka.

Krátky prehľad správ

Prezidentka Zuzana Čaputová je ochotná vymenovať takzvanú úradnícku vládu, ak sa politici do konca januára nedohodnú na predčasných voľbách. Včera tiež povedala, že nové voľby by sa mali udiať do leta, no zakceptuje aj septembrový termín. Zároveň politikom pripomenula, že štát potrebuje rýchle riešenia kríz, ktoré doliehajú na ekonomiku krajiny a obyvateľstvo.

V slovenských lekárňach chýbajú najmä antibiotiká, ale aj lieky proti bolesti či lieky pre deti. Včera to povedala Slovenská lekárska komora. Dôvodom podľa nej je nedostatok liekov aj fakt, že tu máme silnú sezónu rôznych respiračných ochorení. Problém s liekmi však majú aj iné krajiny.

Ministerstvo obrany diskutuje o dodaní ťažkých zbraní na Ukrajinu. Nemecké zbrojovky by totiž mohli dodať tento rok Ukrajine o 30 tankov Leopard 2 viac, ale len ak by Slovensko a Česko súhlasili s posunutím dodávok pre seba. Prvý z tankov ako kompenzáciu za pomoc Ukrajine si Slovensko prevzalo koncom minulého roka.

Po páde vrtuľníka pri Kyjeve zahynul ukrajinský minister vnútra Denys Monastyrskyj, nehoda má 16 obetí. Vrtuľník sa zrútil v meste Brovary, pravdepodobne pri páde zasiahol materskú školu, pri nehode zahynuli aj deti. Včera nebolo jasné, čo pád vrtuľníka spôsobilo, no vrtuľník štartoval za zlého počasia, v čase havárie bola tma a hmla.

Maďarsko čelí rekordnému zdražovaniu, inflácia dosiahla až 24,5 percenta. Inflácia pritom vo zvyšných krajinách Únie skôr klesá, na Slovensku je cez 15 percent. Viktor Orbán už hľadá vinníka, na koho by zvalil svoju neschopnosť, ukazovať tak bude zrejme na zlý Brusel.

Odporúčanie

Načúvame vesmíru. Ak dôjde reč na pátranie po mimozemskom život, zväčša si predstavíme – teda, ak vôbec niečo – ohromné rádioteleskopy, ktoré počúvajú a snažia sa naraziť na zvláštny signál. Ale, je to správny prístup? A čo ak by mimozemský život fungoval inak? Práve nad tým sa zamýšľa text Sarah Scolesovej v magazíne Scientific American. Jej článok Hľadanie mimozemského života tak, ako ho nepoznáme, je mojim dnešným odporúčaním.

