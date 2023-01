Je dobré si všímať, koľko éčok výrobok obsahuje. Pod niektorými sa však ukrývajú aj vitamíny

Hostkou Vizity bola Karolína Fourová.

Keď si na obale čítame zloženie potravín a objavíme medzi nimi látky známe ako éčka, spozornieme. No na väčšinu z nich je však naše telo zvyknuté a stali sa samozrejmosťou v našich životoch.

Napríklad pod označením E500 sa ukrýva kypriaci prášok a E450 je klasická sóda bikarbóna.

„Mnohí ľudia nevedia, čo si majú pod éčkami predstaviť. Európske označenie, ktoré sa skladá z E a čísla, ich trochu desí, pretože chýba názov. A ak tam aj nejaký je, tak mu nerozumejú. Obyčajný vitamín C zrazu vyzerá strašidelne, keď ho označíte ako E300 alebo kyselinu askorbovú,“ hovorí v podcaste Vizita Karolína Fourová, odborníčka na výživu.

„Preto je dobré si všímať, aké veľké množstvo éčok potravina obsahuje. Ak obsahuje glutaman sodný alebo nejakú inú soľ kyseliny glutámovej, zamýšľala by som sa nad kvalitou danej potraviny. Glutaman sodný sám osebe nie je škodlivý, je to škrob, ktorý sa používa ako zahusťovadlo. Ak sa však vyskytuje v kečupe alebo v rôznych detských výživách, kde by takmer celý produkt malo tvoriť ovocie alebo zelenina, môže to znamenať, že výrobok je menej kvalitný. Dôvodom je, že vo výrobku môže byť voda, zahusťovadlo a menší podiel ovocnej zložky.“

S redaktorkou Denisou Koleničovou sa rozprávali o tom, čo všetko skrývajú záhadné éčka na obaloch potravín, ako sa v nich dá orientovať a či by sme pri niektorých mali zbystriť svoju pozornosť.

Karolína Fourová Je inžinierkou v odbore výživy a kvality potravín.

Cez sociálne siete sa snaží vzdelávať ľudí o správnom prístupe k jedlu.

Zdravý postoj k jedlu a lásku k fotografovaniu spojila na blogu, ktorý bol v roku 2019 v Česku ocenený ako najlepší v kategórii Prínos. V roku 2020 získal hneď tri ocenenia, a to v kategórii Prínos, InstaFood a 2. miesto v hlavnej kategórii.

Je autorkou kníh Jediná kniha o jedle, ktorú potrebujete a Výživná kniha o jedle.

Pracuje ako gastronomická novinárka a foodblogerka.

