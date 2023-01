Dobré ráno: Pomoc pre LGBTI+ páry Matovič komunikuje ako pomoc pre babičky

Nové práva pre nezosobášené zväzky by mohli fungovať od budúceho roka.

Po vraždách na Zámockej ulici narástol tlak po zrovnoprávnení zväzkov LGBTI+ ľudí. Minister spravodlivosti Viliam Karas preto začal pripravovať návrh, ktorý nezosobášeným párom zjednoduší život.

Výsledok predstavil včera, no nestretol sa s pochopením queer komunity - návrhy pokladajú za nedostatočné a ponižujúce.

Aké životné situácie návrhy riešia, bude mať pre ne Viliam Karas dostatočnú politickú podporu a v čom sa nepozdávajú organizáciám venujúcim sa LGBTI+ ľuďom?

Jana Maťková sa v podcaste Dobré ráno pýta Petra Kováča, redaktora domácej redakcie denníka SME.

Krátky prehľad správ

"Za Hegerom stojí veľa ľudí v OĽaNO. A chce s nami spolupracovať veľa silných mien z politiky aj mimo nej," hovorí minister obrany Jaroslav Naď v relácii denníka SME Rozhovory ZKH. Naď tvrdí, že ak nevznikne nový subjekt, ktorému bude môcť dôverovať, v politike skončí.

Podmienkou OĽaNO pre podporu predčasných volieb v septembri bude prijatie ústavného zákona o volebnom systéme. Informoval Denník N a následne to potvrdil aj Igor Matovič. Tvrdí, že má z prostredia opozičných strán informáciu, že sa po voľbách pokúsia zmeniť volebný systém, ak sa dostanú k moci. To im chce prekaziť.

Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová prekvapivo oznámila, že odstupuje zo svojho úradu. Na vykonávanie tejto práce už podľa vlastných slov nemá dostatočnú kapacitu, aby ju robila dobre. Vo funkcii predsedníčky vlády by mala skončiť najneskôr 7. februára. O znovuzvolenie sa už uchádzať nebude.

Ukrajinský prezident Zelenskyj je „úprimne vďačný“ švédskej vláde po tom, čo oznámila nový balík vojenskej pomoci Ukrajine. Ten bude zahŕňať bojové obrnené vozidlá pechoty a delostrelecký systém Archer.

Hongkong s platnosťou od 30. januára zruší povinnú karanténu pre ľudí nakazených covidom. Ide o súčasť opatrení, ktoré majú vrátiť život v Hongkongu do normálu, aký bol bežný pred vypuknutím pandémie.

Odporúčanie

Aj vy máte roky rokúce na svojom watchliste zoznam filmových kultoviek, ktoré musíte zaručene vidieť, no nikdy ste sa k nim nedostali? Môj zoznam je nekonečne dlhý. No minule som si z neho odškrtla režisérsky debut Guya Ritchieho Zbaľ prachy a vypadni. Je to napínavý no zároveň komický krimi film, o partii nešťastníkov, ktorí sa zadlžia až po uši a hľadajú spôsob, ako svoj dlh splatiť. Určite oceníte na víkendový večer, film nájdete na HBO MAX.

