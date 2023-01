Dobré ráno: Pán 363. Čo sa stalo Marošovi Žilinkovi

Čo robí so Slovenskom generálna prokuratúra.

Mal priniesť toľko sľubovaný boj s mafiou a korupciou, mal pomáhať očisťovať štát, mal zmeniť prokuratúru tak, aby sa jej dalo znovu dôverovať.

Namiesto toho sa generálny prokurátor Maroš Žilinka stal známym pre svoje 363-ky a spory nielen so špeciálnou prokuratúrou, ale aj s politikmi, s médiami a s tretím sektorom.

Čo sa teda s Marošom Žilinkom stalo, prečo sa takto zmenil – ak sa teda vôbec zmenil – a čo môže byť jeho cieľom?

Tomáš Prokopčák sa v podcaste Dobré ráno pýta zástupcu šéfredaktorky denníka SME Jakuba Fila.

Zdroj zvukov: TASR, Denník N

Krátky prehľad správ

Špeciálna prokuratúra potvrdila, že guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír minulý týždeň stiahol sťažnosť voči svojmu obvineniu pre korupciu. V piatok o tom písal denník SME. Tento postup naznačuje, že by to Kažimír mohol skúsiť cez 363-ku u Maroša Žilinku.

Verdikt v kauze Kuciak by mohol padnúť v apríli. Povedala to sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Ružena Sabová s tým, že súd bude pojednávať aj vo februári a v marci. Vôbec prvýkrát by mal padnúť verdikt aj v prípade objednávky vrážd prokurátor, kde sú opäť obžalovanými Marian Kočner a Alena Zsuzsová.

Poľsko požiada Nemecko o povolenie poslať tanky Leopard 2 na Ukrajinu. Poľsko zároveň vytvára koalíciu krajín, ktoré dodajú Ukrajine tanky aj bez Nemecka. Zároveň hovorí, že aj keby súhlas Nemecka nezískalo, svoje tanky Ukrajine odovzdá.

Andrej Babiš prišiel v nedeľu prekvapivo na prezidentskú debatu s Petrom Pavlom do Českej televízie, účasť v nej pritom pôvodne odmietol. Moderátor sa o prítomnosti Babiša údajne dozvedel len niekoľko sekúnd pred začiatkom duelu. Babiš v ňom napríklad povedal, že českých vojakov by neposlal na pomoc Poľsku, ak by ho napadli. Neskôr už Babiš svoje vyjadrenie korigoval, že článok 5 NATO by dodržal.

Ministri zahraničia Európskej únie odsúhlasili rozšírenie sankcií proti Iránu. Dôvodom je brutálne potláčanie protivládnych protestov, na sankčný zoznam by tak mali pribudnúť zhruba tri desiatky ľudí a tiež niektoré spoločnosti. Únia sankcie proti Iránu rozšírila tretíkrát.

Odporúčanie

Nemajú peniaze, šéfuje im nekompetentná a do seba zahľadená riaditeľka a ešte tam aj tak nik nevydrží. Mojim dnešným odporúčaním je Abbot Elementary, americký sitcom o chudobnej škole vo Philadelphii. Ale tie situácie sú také živé, že by sa pokojne mohli odohrávať na ktorejkoľvek škôlke či škole u nás. Predstavte si to asi ako The Office, ale zo školského prostredia a výsledkom bude smiech cez slzy, v prípade Abbot Elementary, navyše, čerstvo ocenený aj Zlatými glóbusmi.