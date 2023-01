Dobré ráno: Západ sa rozhodol, dodá Ukrajine takmer všetko

Moderný tank nemôžete len tak hodiť na bojisko.

Mesiace sa o tom špekulovalo, mesiace viaceré krajiny hovorili o výhradách Nemecka, padali argumenty o tom, ako sa to nedá, tie systémy sú zložité, máme ich málo.

Nakoniec však viaceré krajiny oznámili, že Ukrajine pošlú svoje najmodernejšie tanky. To všetko v čase, keď sa špekuluje o jarných ofenzívach na bojisku.

Či teda moderné tanky môžu pomôcť Ukrajine vyhrať, ako to momentálne vyzerá na bojisku a aký vývoj môžeme vo vojne očakávať?

Tomáš Prokopčák sa to v podcaste Dobré ráno pýta Matúša Halása, bezpečnostného výskumníka na českom Ústave medzinárodných vzťahov v Prahe.

Zdroje zvukov: NBC, Bloomberg, Time, Guardian, BBC, DW, CNN, Youtube/President of Ukraine

Krátky prehľad správ

Situácia s nedostatkom niektorých liekov v lekárňach by sa mohla zlepšiť v marci. Chýbajú pritom najmä antibiotiká a lieky na tlmenie teploty či bolesti, potvrdil Štátny ústav pre kontrolu liečiv. ŠUKL pripustil aj to, že súčasná situácia nie je normálna, no ešte to nie je kríza. Dostupnosť liekov je problémom aj v iných krajinách.

Smer chce predčasné voľby už na konci mája. Robert Fico tvrdí, že predčasné voľby koncom septembra sú nezmyslom. Na septembrových predčasných voľbách sa predbežne dohodla bývalá vládna koalícia, o termíne by sa malo hlasovať v utorok 31. januára.

Tanky Leopard by mali na Ukrajinu doraziť koncom marca alebo začiatkom apríla. Zároveň výcvik ukrajinských vojakov na týchto tankoch či na nemeckých bojových vozidlách pechoty Marder začne už v najbližších dňoch. Oznámilo to nemecké ministerstvo obrany. V marci by mali doraziť aj britské tanky.

Športovci z Ruska a Bieloruska sa možno vrátia aj na olympijské hry. Najnovšie dostali pozvánku na Ázijské hry v čínskom Chang-čou, rozhodla o tom Olympijská rada Ázie. Znamená to, že by sa tak športovci možno mohli objaviť aj o rok v Paríži. Medzinárodný olympijský výbor chce však individuálne skúmať, či športovec aktívne podporuje vojnu na Ukrajine.

V Česku sa šíri dezinformácia o úmrtí kandidáta na prezidenta Petra Pavla. Falošné webové stránky ponášajúce sa na oficiálny web Pavla obsahovali smútočné oznámenie, niektoré média dostali aj email od falošnej hovorkyne kandidáta. Prípadu sa už venuje česká polícia, dezinformáciu odsúdil aj Pavlov protikandidát Andrej Babiš.

Odporúčanie

Mojim dnešným odporúčaním je aktuálna epizóda podcastu Planet Money, ktorá opisuje príbeh asi najpopulárnejšej stolnej hry súčasnosti: Monopoly. Vedeli ste napríklad, že pôvodná hra bola kritikou obchodných molochov a kapitalizmu? A že aj príbeh jej vzniku je systematicky sfalšovaný? Dozviete sa to v epizóde Príbeh Monopoly a amerického kapitalizmu.

Vojna na Ukrajine