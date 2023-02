Zoom: Zemské jadro sa zrejme prestalo otáčať

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

Pod nohami máme obrovský mechanizmus, vďaka ktorému vlastne existujeme. Teraz sa však zdá, že zemské jadro sa možno prestalo otáčať... a napriek našej intuícii to vôbec nemusí byť katastrofická správa. Pretože jadro iba mení svoj smer.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tento týždeň sa v podcaste Zoom vyberieme na výlet do hlbín našej planéty, dozvieme sa, čo robí s našou imunitou pitie, stres či nesprávna strava a zistíme, čí parazitická huba podobná tej z The Last of Us naozaj nejestvuje.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.