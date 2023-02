Zara Kromková o transrodovosti: Slobodu prejaviť sa som mala od útleho detstva

O vzťahu k sebe a k blízkym

O transrodovosti vieme v našej spoločnosti absurdne málo - a je to problém. Naša neznalosť má reálne dopady na životy a na zdravie transrodových ľudí.

Výskumy ukazujú, že transrodoví ľudia trpia duševnými poruchami výrazne častejšie, ako cisrodová populácia (teda ľudia, ktorí sa stotožňujú s rodom, ktorý im bol pripísaný pri narodení) a sú tiež častejšie obeťou samovraždy.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Oba problémy vznikajú kvôli nadmerného stresu, ktorý zažívajú v dôsledku nerešpektu, šikany, spochybňovania, násilia, a vyčleňovania z rodín a komunít, v ktorých žijú.

Tlak na mentálne zdravie transrodových ľudí u nás zvyšujú aj tunajší politici a političky, ktorí sa rozhodli používať queer ľudí ako svoju návnadu v politickom súboji.

V novej epizóde podcastu Ľudskosť sa Barbora Mareková rozpráva so Zarou Kromkovou z komunitného a poradenského centra PRIZMA v Košiciach, ktoré pomáha transrodovým ľuďom na východnom Slovensku.

“Ja som mala od útleho detstva slobodu prejavovať sa tak, ako mi to bolo prirodzené. Nebolo mi to zakazované zo strany mojej mamy,” hovorí Zara v podcaste. “A toto beriem ako kľúčové k tomu, že som mohla vedieť, aký je to pocit.”

Zara hovorí, s čím sa transrodoví ľudia zvyknú obracať na občianske združenie, v ktorom pracuje. Rozpráva o tom, ako sa ona sama cítila v škôlke a na školách - a ako sa pod tlakom okolia neskôr vyvíjal jej vzťah s mamou a ďalšími blízkymi. Rozoberajú vzťahy, prácu, cirkev, či návštevy lekárok a lekárov.

“Slovenské zdravotníctvo nie je pripravené na transrodových ľudí,” vraví Zara. “Napríklad sa môže stať, že transrodová žena si prechádza tranzíciou a potrebuje byť hospitalizovaná kvôli niečomu, čo s tým nesúvisí. Lekári nevedia, kam ju dať - či k ženám alebo mužom - a toto spôsobuje tej žene obrovský stres. Časť transrodových ľudí kvôli tomu odkladá zdravotnú starostlivosť, lebo sa boja ísť na vyšetrenie.”

Vysvetľuje aj, čo potrebujú transrodoví ľudia na to, sa v našej demokracii cítili bezpečne a aby mohli rozvíjať svoje životy a vzťahy podľa svojich predstáv.

Spomenuté v podcaste:

- Disclosure - dokumentárny film (Netflix)

- Pose (seriál)

- Postavenie transrodových ľudí na Slovensku (Právnická fakulta UK)

- S Dušom Martinčokom o osamelosti a o tom, ako sa zblížiť s inými (63. epizóda podcastu Ľudskosť)

Hostka odporučila knihy:

- Príbehy o coming-oute (kolektív autorov - NoMantinels)

- Niekto sa nájde (Dušo Martinčok)

- Ja v tvojom veku…! Ako sa s deťmi rozprávať o sexualite, vzťahoch a sexe (Dagmar Krišová, Marcela Poláčková)

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.