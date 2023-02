Dobré ráno: Rusi aj tak nebudú štartovať na olympiáde

Olympijský výbor by chcel vidieť Rusov a Bielorusov na hrách.

Lotyšsko je zrejme prvá krajina, ktorá zvažuje bojkot budúcoročnej olympiády v Paríži. Problémom je totiž účasť ruských a bieloruských športovcov.

Medzinárodný olympijský výbor totiž premýšľa, ako umožniť ich účasť a slovenský olympijský výbor túto snahu podporuje: ak títo športovci nepodporujú vojnu a budú súťažiť pod neutrálnou vlajkou. Proti ich účasti však sú nielen Ukrajina, ale aj pobaltské krajiny, Británia či Poľsko.

Prečo sme teda zaujali na Slovensku takýto zbabelý postoj, čo chce dosiahnuť Medzinárodný olympijský výbor a či skončí olympiáda bojkotom?

Na otázky Tomáša Prokopčáka odpovedá šéfredaktor Sportnetu Boris Vanya.

Zdroj zvukov: FRANCE 24 English, Reuters, CBC News: The National

Krátky prehľad správ

Prezidentská kancelária včera reagovala na údajný zoznam mien úradníckej vlády. Tento zoznam je vymyslený, Zuzana Čaputová tiež povedala, že nateraz neplánuje pristúpiť k vymenovaniu takzvanej úradníckej vlády. Túto možnosť však do budúcna nevylúčila.

V Česku našli dokument, na ktorom je podpis Jána Budaja zaväzujúci ho k spolupráci s ŠtB. Podľa dokumentu z archívu v Olomouci Budaj sľúbil, že bude o spolupráci mlčať a že orgánom štátnej bezpečnosti oznámi protispoločenskú činnosť. Dokument objavili pri príprave dokumentárnej série ŠtB: Prísne tajné, epizódu odvysielala RTVS včera.

Medziročná miera inflácie v eurozóne prekvapivo klesla. V januári sa dostala na 8,5 percenta. Vyplýva to z nových údajov Eurostatu, ekonómovia očakávali deväť percent. Najväčší podiel na zdražovaní majú stále vysoké ceny energií.

Do elektrickej siete včera pripojili tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce. Elektrárne ešte musia otestovať výkon na rôznych úrovniach, testy pôjdu od 35 do sto percent výkonu bloku. Tretí blok pomôže Slovensku získavať lacnejšiu energiu, zároveň pomáha znížiť emisie skleníkových plynov.

Ukrajina si zaslúži po vojne vstúpiť do NATO. Povedal to zvolený český prezident Petr Pavel, Ukrajina bude mať podľa neho najskúsenejšiu armádu v Európe. Pavel tiež povedal, že tabu by nemala byť ani prípadná dodávka bojových lietadiel. Zároveň by však podporil akékoľvek náznaky o rokovaní o mieri, to však záleží najmä od Ruska.

Odporúčanie

Realita zmizla. Je preč, prestali sme ju vnímať, prestali sme rozlišovať, čo je pravdivé a čo je fikcia. Zotreli sme hranice a zotreli sme ich nielen na sociálnych sieťach: stratili sme ich pri zábave, stratili sme ich pri politike, v našich každodenných životoch. Presne strata našej schopnosti rozlišovať medzi pravdou a fikciou, medzi skutočným a neskutočným je témou marcového vydania môjho obľúbeného magazínu The Atlantic. A odporúčam začať textom We've Lost the Plot.

