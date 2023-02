Zoom: Objavili baktérie, ktoré sa živia plastom

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

Radi hovorievame, že príroda si nejako poradí. Ale ono je to alibistické, pretože nás to zbavuje zodpovednosti, navyše to málokedy rieši celý problém. Teraz, napríklad, vedci objavili baktérie, ktoré sa naučili tráviť plast. Akurát to nie je ani zďaleka riešením našej plastovej krízy.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom vyberieme do sveta mikróbov, dozvieme sa, ako súvisia ADHD a depresia a zistíme, či má celibát nejaký evolučný zmysel.

