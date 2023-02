Ako investovať deťom: Pomôže aj 50 eur mesačne a nepanikáriť

S generálnym riaditeľom Partner Investments Marošom Ovčarikom o investovaní deťom.

Pripraviť dieťa na drahé štúdium v zahraničí, na kúpu prvého bytu alebo mu nasporiť na dôchodok. Či už má rodič jeden zo spomenutých úmyslov, alebo celkom iný, sporenie pre deti formou investovania je témou, ktorú v posledných rokoch rieši väčšina domácností.

Časy, kedy bolo možné získať stopercentnú hypotéku sú už totiž dávno preč a pokiaľ ide o dôchodok založený čisto na štátnych pilieroch, na ten sa už súčasná mladá generácia nebude môcť spoliehať vôbec.

Ako začať s investovaním pre deti a na čo všetko pritom myslieť, ale aj to, ako si vybrať z množstva produktov, a ktoré z nich ponúkajú najlepší podiel medzi výnosmi a rizikami, vysvetľuje v novej časti podcastu Index generálny riaditeľ Partner Investments Maroš Ovčarik.

Moderuje Eva Frantová.

Prehľad správ

Štrbské pleso patrí desaťročia medzi najnavštevovanejšie destinácie na Slovensku. Možno aj preto sa zapáčilo finančníkom z J&T, ktorí si pred dvoma desaťročiami povedali, že tam rozbehnú biznis. Spočiatku sa síce tvárili, že chcú len pomáhať svojim klientom, po dvadsiatich rokoch však stopu J&T na Štrbskom Plese cítiť na každom kroku. Viac o tejto téme sa dozviete v článku Tomáša Vašutu.

Európska vzdelávacia agentúra Elba je zriaďovateľom dvanástich súkromných škôl a školských zariadení na východe Slovenska. Štyri materské, dve základné a niekoľko stredných škôl s rôznym zameraním v súčasnosti navštevuje dvetisíc žiakov. Chceli by prijať aj viac, kapacitne by to však nezvládli. Zväčšiť priestory chceli za pomoci európskych peňazí, súčasné schémy však súkromné materské a základné školy vylučujú. Prečo je tomu tak, a čo môžu takéto školské zariadenia robiť, sa dozviete v texte Evy Frantovej.

Americká počítačová firma Dell prepustí celosvetovo 6650 ľudí, čo je zhruba päť percent zamestnancov. Podnik sa takto snaží vyrovnať s prepadom dopytu po osobných počítačoch. Prevádzkový riaditeľ Jeff Clarke zamestnancom oznámil, že predchádzajúce opatrenia na zníženie nákladov, ktoré zahŕňali pozastavenie náboru a obmedzenie cestovania, už nestačia. Reorganizáciou oddelení a znižovaním počtu zamestnancov chce podnik zvýšiť svoju efektivitu.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zvýšila odhad deficitu tohtoročného rozpočtu na šesť percent HDP. Dôvodom sú vyššie predpokladané náklady na kompenzačné schémy rastu cien energií. Pôvodne predpokladala schodok na úrovni 5,6 percenta HDP. Rozpočet na ďalšie roky, teda 2024 a 2025, už Rada nepovažuje za realistický.

Mlieko sa v Rusku začína predávať aj na kilogramy, má to zakryť zdražovanie. V obchodoch sa čoraz častejšie objavujú balenia s nápisom "jeden kilogram" namiesto "jeden liter". Podľa odborníkov sa takto obchodníci snažia, aby si zákazníci nevšimli, že sa objem výrobku kvôli zdražovaniu zmenšil, napísal na svojom webe hospodársky portál RBK. Váha namiesto objemu sa podľa denníka objavuje aj v prípade šľahačky, smotany či kefíru.

Kongresová sála v projekte Nový Istropolis môže byť menšia, ako ju predstavil developer Immocap, ktorému Igor Matovič zastavil dotáciu. Menší projekt, ktorý by znamenal redukciu haly z tritisíc na 1650 miest na sedenie, podľa informácií INDEXU zástupcovia developera prezentovali hlavnému mestu. Viac o tejto téme sa dočítate v texte Tomáša Vašutu.

