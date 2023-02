Dobré ráno: Fico nemá silného súpera. Môže znovu vyhrať voľby

Matovič prispel k rastu Smeru značnou mierou.

Z totálneho prepadu po voľbách sa Smer vyšvihol na druhú najsilnejšiu stranu a je už asi len otázkou času, kedy predbehne Hlas. Robert Fico zažíva časy znovuzrodenia a jeho potenciálnu silu možno odmerať účasťou na jeho referende.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Bude Smer víťazom parlamentných volieb? Ako je možné, že má takú podporu aj napriek kauzám a obvineniam, ktoré sú späté s ľuďmi v strane? A čo by výhra Roberta Fica znamenala pre Slovensko?

Jana Maťková sa v podcaste Dobré ráno pýtala Sama Marca, komentátora denníka SME.

Zdroje zvukov: SME, TV Markíza, Youtube/SMER - Sociálna Demokracia

Krátky prehľad správ

Generálny prokurátor použil paragraf 363 v prospech Jaroslava Haščáka deň potom, ako jeho dcéra kúpila nehnuteľnosť od Penty , upozornil Denník N. Maroš Žilinka tvrdí, že ide iba o náhodu.

Slovensko dalo Ukrajine viac než polovicu svojich odmínovacích strojov Božena, ktoré sú diaľkovo riadené. V dvoch dodávkach odišlo desať strojov. Dva z nich sú v najnovšej verzii, zvyšné majú byť staršie modely.

EÚ posiela viac než 1150 záchranárov a 70 záchranných psov z 19 európskych krajín vrátane Slovenska na pomoc Turecku. Oznámil to eurokomisár pre krízový manažment. V Turecko a Sýria po ničivých zemetraseniach hlásia tisícky mŕtvych.

Slovenská ekonomika sa v tomto roku neprepadne do recesie. Hrubý domáci produkt by sa mal zvýšiť o 1,3 percenta, celoročná inflácia by mohla klesnúť na 9,8 percenta, povedal štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek.

Na Liptove objavili jaskyniari nové podzemné priestory v miestach, ktoré podľa ich slov nedávajú logiku. Prekvapila ich veľkosť a výzdoba siení, svojim charakterom pripomínajú Demänovské jaskyne. Výskum ešte bude pokračovať.

Odporúčanie

Wet Leg je britská indie rocková skupina, ktorá vám do tohto marazmu prinesie aspoň trošku úsmevu a ľahkosti. Kapela získala cenu Grammy za najlepší alternatívny album a predstaví sa aj u nás na festivale Pohoda v júli.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.

Predčasné parlamentné voľby 2023