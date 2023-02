Dobré ráno: Malej obci zmizol z účtu milión, peniaze išli veštici

Čo sa stalo v Šarišských Michaľanoch.

Na prvý pohľad to znie ako bizarný príbeh - Šarišským Michaľanom v Sabinovskom okrese zmizol z obecných účtov viac ako milión eur.

Poslala ich falošnej veštici bývalá účtovníčka. No v skutočnosti je to smutný príbeh, príbeh o zúfalej žene, o podvodníkoch a nátlaku, ktorý skončil hospitalizáciou na psychiatrickom oddelení.

Čo sa v obci stalo, ako to, že si čudné platby nik nevšimol a podvodníkov nik nezastavil?

Tomáš Prokopčák sa pýta reportéra denníka Korzár Michala Franka.

Krátky prehľad správ

Ústavný súd prijal návrh prezidentky Zuzany Čaputovej a bude posudzovať ústavnosť sporného paragrafu 363. Toto konanie zároveň spojil so starším konaním, v ktorom paragraf napadla ešte koncom roka 2021 skupina poslancov Národnej rady.

Igor Matovič najskôr ohlásil znižovanie platov poslancov, no potom sa ukázalo, že dal novému asistentovi vyše tritisíc eur mesačne. Juraj Lacena sa tak od začiatku februára stal jedným z najlepšie platených poslaneckých asistentov s maximálnou možnou odmenou, akú zákon povoľuje. Plat poslaneckého asistenta pritom môže dosiahnuť hodnotu základného platu poslanca, čo je práve suma 3 270 eur.

Zemetrasenie v Turecku a Sýrii si vyžiadalo už viac ako 11-tisíc obetí a ich počet bude ešte pravdepodobne stúpať. Zemetrasenia a dotrasy zničili tisíce domov vo viacerých mestách na oboch stranách turecko-sýrskych hraníc. Odhaduje sa, že ide o najsmrtiacejšie zemetrasenie v oblasti za posledné desaťročia.

Ukrajinský prezident Volodymy Zelenskyj včera nečakane navštívil Veľkú Britániu. Krajina zároveň oznámila nové protiruské sankcie, pribudli sankcie proti subjektom, ktoré poskytujú vojenské vybavenie pre ruskú armádu. Agentúra Reuters tvrdí, že Zelenskyj by dnes mal navštíviť Brusel.

Basketbalista LeBron James prekonal rekord NBA a stal sa najlepším strelcom histórie tejto ligy. Prekonal tak rekord legendárneho Kareema Abdul-Jabaara, ktorý dosiahol 38 387 bodov.

Odporúčanie

Keď sme spolu s našimi kamarátmi a kolegami z Korzára minulý týždeň oslavovali ich 25. výročie, bolo to nielen veľmi príjemné stretnutie. Ale tiež to bolo pre mňa objavovanie novej hudby: aj sa trochu hanbím, no meno Andrea Bučko som predtým nepoznal - a je to škoda.

Ak v dnešnom trochu prekomplikovanom svete modernej hudby hľadáte čosi subtílnejšie, čosi intímnejšie, čosi priame, pekné a jednoduché, odporúčam trebárs jej relatívne nový album Púšťam. A naživo, špeciálne so svojou mamou Adrienou Bartošovou, to bolo muzikálne čisté a krásne.

