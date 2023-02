Eva Marková o rozvode a o tom, čo prežívajú rodičia, ktorí sú na deti sami

Ako vyzerá kvalitná podpora jednorodičov?

Rodinu si v našej spoločnosti predstavujeme ako otca a matku s deťmi. Iné zloženie vnímame ako odchýlku od normy a ako osobný problém danej rodiny, ktorý si má riešiť po svojom.

Rodina má ale odjakživa rôzne podoby - množstvo detí vyrastá v domácnostiach kde sa dospelí rozviedli, alebo spolu nikdy nežili, časť detí vyrastá u starého rodiča, u adoptívneho rodiča, alebo v rodinách, kde jeden z rodičov zomrel, je vo väzení, alebo má vážne ochorenie - takže nie je schopný sa o svoje deti postarať.

Jednorodičovstvo je u nás pomerne bežné, no zároveň prehliadané a preto je osamelé a veľmi zaťažujúce - tak pre rodiča, ako aj pre deti. Môže za to najmä výpadok príjmov, ale napríklad aj stigmatizácia rozvodu či absencia účinných služieb, ktoré by ľuďom pomohli postaviť sa na nohy.

V novej epizóde podcastu Ľudskosť sa Barbora Mareková rozpráva s mamou dvoch detí a zakladateľkou občianskeho združenia Jeden rodič, Evou Markovou. Eva hovorí o tom, ako prežívala svoj vlastný rozvod a aké špecifiká prináša život v jednorodičovskej domácnosti.

Vysvetľuje, ako to funguje v zahraničí. Prečo je dôležité poskytnúť ľuďom pomoc hneď po rozvode a aké služby poskytuje jednorodičom združenie, v ktorom pracuje.

Rozprávajú sa aj o predsudkoch, ktoré poškodzujú jednorodičov a ich deti, o ozdravnej úlohe komunity a o sile sociálnych služieb, ktoré môžu rodinu v kritickom období zachrániť pred voľným pádom.

Spomenuté v podcaste:

- Mismeasuring Our Lives: Why GDP Doesn't Add Up (Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi)

Hostka odporučila knihy:

- Zen To Done (Leo Babauta)

- Klub ranostajov (Robin Sharma)

- V tieni stromu (Aminah Dobias, Eva Konrád)

