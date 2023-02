Dobré ráno: Američania zostreľujú záhadné objekty

Čo sa odohráva na americkej oblohe.

Najskôr to bol prvý zvláštny objekt nad Severnou Amerikou, ukázalo sa však, že to mohol byť čínsky balón, možno dokonca špionážny.

Odvtedy však Spojené štáty zostrelili ďalšie tri neznáme objekty, a tie vyzerali inak. Nik zatiaľ netuší, čím boli, trosky sa dosiaľ nepodarilo nájsť.

Čo sa to teda nad USA a Kanadou deje, či naozaj ide o medzinárodnú špionáž a čo s tým všetkým má UFO?

Tomáš Prokočák sa v podcaste Dobré ráno pýta Matúša Krčmárika.

Krátky prehľad správ

Eduard Heger by sa mal čo najskôr rozhodnúť, čo chce vlastne robiť. Boris Kollár mu včera odkázal, že by sa mal správať ako chlap a povedať, čo to bude. Otázkou totiž stále je, či Heger plánuje zostať v OĽaNO alebo z Matovičovho hnutia odíde.

Najvyšší súd rozhodol, že čisto rómska škola v Starej Ľubovni je nezákonná. Najvyšší súd sa stotožnil s názorom, že vzdelávaním rómskych detí v etnicky homogénnej škole v blízkosti miestnej znevýhodnenej rómskej komunity dochádza k ich diskriminácii na základe etnickej príslušnosti.

Moldavsko varuje pred ruskými pokusmi o prevrat v krajine. Na snahu Ruska zničiť demokratický systém v Moldavsku upozorňovali už pred časom ukrajinské tajné služby, teraz to potvrdila moldavská prezidentka a spravodajské služby Moldavska. Krajine minulý rok Európska únia udelila štatút kandidátskej krajiny.

Biely dom poprel obvinenia Pekingu, že aj Spojené štáty posielajú nad Čínu svoje špionážne balóny. Čína pritom tvrdí, že americké balóny prenikli v minulom roku viac ako desaťkrát do čínskeho vzdušného priestoru.

Vladimir Putin sa nepripravuje na žiaden mier, ale plánuje novú ofenzívu. Tvrdí to generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Rusko sa podľa neho snaží kompenzovať kvalitu kvantitou, no NATO bude stáť pri Ukrajine tak dlho, ako to bude potrebné. Znamená to však, že krajiny Severoatlantickej aliancie musia investovať do výrobných kapacít a navýšiť najmä výrobu munície.

Odporúčanie

Na prvý pohľad to je oddychová kniha, kniha o chémii aj o varení. V skutočnosti je však kniha Bonnie Garmusovej Hodiny chémie hlbokou spoločenskou literatúrou o neprávosti, nespravodlivosti a diskriminácii: slobodných matiek, vedkýň a žien. Číta sa ľahko, je vtipná, postavy si zamilujete, ale zároveň nie je triviálna ani banálna. Naozaj odporúčam.