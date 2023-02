Dobré ráno: Naše migy sú nám nanič. Pôjdu Ukrajine?

Staré stíhačky sme už neplánovali používať.

Jedenásť slovenských migov parkuje na zemi, už mesiace nelietali. Teda, aspoň tie niektoré, ktoré boli ešte stále letuschopné.

Objavil sa teda nápad, či by sme aj tak nevyužiteľné slovenské stíhačky radšej neposunuli na Ukrajinu, kde by pomáhali brániť krajinu pred Ruskom. To sa však nepáči Ficovi a jemu podobným, no okolo migov sa začali točiť aj pochybní priekupníci.

V akom stave teda naše migy sú a čo s nimi urobíme?

Tomáš Prokopčák sa v podcaste Dobré ráno pýta Michala Katušku.

Zdroje zvukov: SME, TA3, Youtube/Smer-SD, Youtube/Peter Pellegrini, TASR, Youtube/Republika, Youtube/ĽSNS, Denník N

Krátky prehľad správ

Igor Matovič predložil do parlamentu návrh, podľa ktorého by malo byť každému voličovi vyplatených 500 eur za účasť na parlamentných voľbách. To by však znamenalo, že výdavky štátu na voľby by zo súčasných desiatok miliónov eur stúpli na 2,2 miliardy eur. Matovič tvrdí, že to nie je volebná korupcia, ale chce zvýšiť volebnú účasť.

Slovenské národné divadlo uzatvára s ministerstvom kultúry kontrakty s nereálnymi, poddimenzovanými rozpočtami, z ktorých nedokáže pokryť výdavky na vlastný chod. Tvrdí to Najvyšší kontrolný úrad, ktorý kontroloval hospodárenie divadla medzi rokmi 2019 až 2021. Za tento stav podľa úradu môže najmä ministerstvo.

Slovenská republika nesplnila podmienky pre čerpanie eurofondov na znižovanie chudoby. Vláda totiž neprijala plán ukončenia bezdomovectva, ku ktorému sa zaviazala, upozornila Európska komisia. Slovensko tak nebude mať nárok na preplácanie eurofondových projektov, ktoré sa týkajú sociálneho začleňovania a znižovania chudoby, a to až do volieb v septembri.

Pri pobreží Južnej Karolíny vytiahli z vôd Atlantického oceánu značnú časť trosiek čínskeho špionážneho balóna. Spojené štáty ho zostrelili 4. februára, trosky vylovené z morského dna vážili takmer tonu. Nachádzala sa medzi nimi aj elektronika a kusy konštrukcie.

Tanky Leopard dodajú Ukrajine Nemecko, Poľsko, Kanada, Portugalsko, Španielsko, Nórsko, Dánsko aj Holandsko. Včera to oznámilo americké ministerstvo obrany. USA, Nemecko a Holandsko dodajú Ukrajine aj Patrioty, modernú protivzdušnú obranu pošlú aj Francúzsko a Taliansko.

Odporúčanie

Vo včerajšej epizóde Dobrého rána sme sa rozprávali o záhadných objektoch, ktoré Američania v posledných dňoch zostreľovali na svojej oblohe. Na oblohe je však záhadných, neidentifikovaných objektov plno. Zaujímavejšie sú dva iné momenty: že USA po nich začali intenzívnejšie pátrať - takže týchto objektov skrátka bude viac. Druhým je ochota ich zostreľovať. Ak vás táto téma stále zaujíma, odporúčam text Jednoduché vysvetlenie všetkých týchto lietajúcich objektov, ktorý nájdete v magazíne The Atlantic.

