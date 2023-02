Dobré ráno: Titanic je trikovo uveriteľný aj po štvrťstoročí

Romantický príbeh Rose a Jacka zažíva v kinách comeback.

Pred 25-timi rokmi si ho do slovenských kín prišlo pozrieť viac ako pol milióna divákov a diváčok. Film Titanic sa teraz po štvrťstoročí vracia na strieborné plátna vo vylepšenej 4K 3D verzií.

Romantický príbeh Rose a Jacka sa odvíja na obrovskom parníku, ktorý ako všetci vieme, stroskotá po náraze do ľadovca. No nejde len o príbeh zakázanej lásky.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prečo bol Titanic taký úspešný a má čo povedať filmovému publiku aj dnes? Jana Maťková sa v podcaste Dobré ráno pýtala filmového kritika a šéfa portálu Kinema.sk Petra Konečného.

Zdroje zvukov: Youtube/Paramount Pictures, Spotify/James Horner, Céline Dion,

Krátky prehľad správ

Plat poslanca by mohol byť po novom vo výške priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok. Novelu o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov predložil Igor Matovič.

Rusko na Kryme nepretržite spaľuje telá, aby zatajilo počty obetí , tvrdí ukrajinská armáda. Britské ministerstvo obrany cez víkend uviedlo, že Rusko uplynulé dva týždne zrejme utrpelo najvyšší počet obetí od začiatku vojny. "Priemer za posledných sedem dní bol 824 obetí za deň, čo je štvornásobok oproti júnu až júlu 2022," uviedlo britské ministerstvo.

Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v januári medziročne vzrástli o 15,2 percenta. Podľa Štatistického úradu ide o pokles po 23 mesiacoch, je to však len veľmi mierne spomalenie.

Twitter by mohol mať nového riaditeľa koncom tohto roka , povedal jej terajší šéf Elon Musk. Je to podľa neho dobré načasovanie, pretože očakáva, že platforma bude dovtedy stabilná. Po nastúpení nového riaditeľa by mal Musk riadiť iba tímy softvéru a serverov.

Odporúčanie

Neostáva mi nič iné len vám odporučiť ísť si pozrieť Titanic znovu do kina a užiť si ho vo veľkom štýle. A viete o tom, že koniec filmu mal pôvodne vyzerať inak? Pozrite si jeho alternatívny koniec na YouTube.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.