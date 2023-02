Lacnejšia elektrina od suseda: Kedy bude realitou aj na Slovensku?

O budúcnosti komunitnej energetiky s riaditeľom SAPI Jánom Karabom.

Nainštalovať si na strechu fotovoltiku, vyrobiť si elektrinu a nespotrebovanú časť predať do siete, či poslať vedľa susedovi. Alebo ešte lepšie – vlastniť časť fotovoltického parku na poli za mestom, časť elektriny spotrebúvať v domácnosti a zároveň zarábať na jej predaji.

Takto nejako si Európska únia predstavuje budúcnosť decentralizovanej energetiky. Nejde pritom iba o abstraktnú myšlienku – o energetických spoločenstvách hovorí už roky a po vypuknutí konfliktu na Ukrajine tlačí na členské štáty, aby urobili potrebné zmeny v legislatíve a dovolili ľudom vyrábať si elektrinu v rámci jednej ulice či susedstva.

Slovensko v procese zaostáva, na čo upozorňujú viaceré organizácie pôsobiace v oblasti energetiky, a tlačia na vládu, aby veci urýchlila.

O tom, ako je možné, že na Slovensku len teraz rozbiehame samovýrobu elektriny a ktoré štáty nám môžu byť príkladom, v novej časti podcastu Index približuje riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE Ján Karaba.

Moderuje Eva Frantová.

Prehľad správ

Česká sieť optík Eiffel optic skrachovala. Návrh na konkurz na seba podala sama firma. Obchodným partnerom dlhuje približne 86 miliónov českých korún, teda 3,5 milióna eur. Na Slovensku funguje pod značkou Eiffel optic 21 pobočiek. Ako a či sa krach po páde českej matky dotkne aj ich, zatiaľ jasné nie je. Viac o tejto téme sa dočítate v texte Jozefa Ryníka.

Predĺženie električkovej trate do Petržalky sa naďalej komplikuje. Jeden z najväčších investičných projektov hlavného mesta už päť mesiacov čaká na nový harmonogram, ktorý má urýchliť stavebné práce po letnom zdržaní. Najnovšie však už mesto ako najpravdepodobnejší termín dokončenia uvádza prvý polrok 2024. Z čoho však dostavbu zaplatí, zatiaľ známe nie je. Viac sa dočítate v texte Evy Frantovej.

Putinov režim sa v prvom roku jeho agresie na Ukrajine vyhol ekonomickej katastrofe. HDP Ruska klesol vlani o 2,2 percenta, čo je výrazne menej, ako sa pôvodne očakávalo. Nezamestnanosť je nízka, ceny nehnuteľností sa stabilizovali, sociálne dávky občanom tečú a export komodít – aj keď s výraznými zľavami – aj naďalej beží. Podľa Medzinárodného menového fondu by ruská ekonomika v ďalších rokoch mohla opäť rásť. Konkrétne o 0,3 percenta v tomto a o dve percentá v nasledujúcom roku, čo je viac, než prognózuje Nemecku alebo Spojenému kráľovstvu. Viac o ruskej ekonomike nájdete v texte Jozefa Tvardzíka.

Produkcia emisií sa pri nových autách musí do roku 2035 znížiť o 100 percent. Znamená to, že o 12 rokov sa prestanú predávať nové autá so spaľovacím motorom. V utorok o tom rozhodol Európsky parlament, ako o jednej zo súčastí balíka Fit for 55. Za podporu prísnejších emisných noriem hlasovalo 340 poslancov, 279 bolo proti a 21 poslancov sa zdržalo.

Vláda vo februári vyplatí dvojnásobný prídavok na dieťa vo výške 60 eur. Spolu bude vyplatený vyše jednému miliónu detí. Vyplácanie na bankové účty sa začalo 15. februára, o päť dní neskôr by malo nasledovať vyplácanie poštovým obvodom. Na tlačovej konferencii o tom informovali šéf Sme rodina Boris Kollár a poverený minister práce Milan Krajniak.

Na realitnom trhu v Bratislave sa objavila zaujímavá ponuka. Na predaj sú pozemky vo Vajnoroch za deväť miliónov eur, na ich mieste môže vyrásť nová štvrť. Ide o jednu z najdrahších ponúk inzerovanú cez realitné portály. Predávajúcim pritom nie je súkromník, ale štátna inštitúcia – Železnice Slovenskej republiky. Tie sa snažia odpredajom pozemku vylepšiť finančnú situáciu. Viac sa dočítate v texte Tomáša Vašutu.

