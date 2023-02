Dobré ráno: Budú skoršie voľby? Matovič troluje prezidentku

Začína sa hovoriť o júnovom termíne volieb.

Súčasná politická situácia je pre Slovensko neúnosná, oznámila prezidentka Zuzana Čaputová s tým, že ak by parlament pokračoval v legislatívnom chaose, žiadala by skorší termín predčasných parlamentných volieb.

Medzitým sa Smer v parlamente snaží presadiť namiesto septembrového júnový termín a začínajú o ňom čoraz viac hovoriť aj poslanci bývalej koalície.

Budú nakoniec voľby skôr? Využije prezidentka svoju právomoc zostaviť úradnícku vládu?

Jana Maťková sa v podcaste Dobré ráno pýtala komentátora denníka SME Petra Tkačenka.

Zdroje zvukov: SME, TA3, TASR, Youtube/OĽANO, Aktuality.sk

Krátky prehľad správ

Prokurátor podal obžalobu na guvernéra NBS Petra Kažimíra pre trestný čin podplácania, oznámil Úrad špeciálnej prokuratúry. Obžaloba sa týka podozrenia z korupčnej trestnej činnosti v súvislosti s daňovými kontrolami voči viacerým obchodným spoločnostiam

Predvolebná kampaň zrejme rozvráti štátny rozpočet. Ak by všetky súčasné návrhy koalície a opozície, ktorými rozdávajú peniaze, boli schválené, výdavky štátu by narástli o vyše päť miliárd eur. Do volieb pri tom ostávajú ešte tri schôdze.

Parlament označil súčasný ruský režim za teroristický a Rusko ako štát podporujúci terorizmus. Národná rada opäť odsúdila ruskú agresiu na Ukrajine a vyjadrila podporu nezávislosti a zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny.

Rusi pripravujú nový masívny raketový útok na 23. až 24. februára, povedal to tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov. Tvrdí, že Ukrajina už zažila útoky s použitím 115 až 120 rakiet a ak by sa na prvé výročie vojny uskutočnil ďalší podobný útok, vyrovnala by sa s tým.

Ministerstvo vnútra zatiaľ neuvažuje o zriadení lyžiarskej polície. Po tragédii, pri ktorej zomrel osemročný chlapec po zrážke s iným lyžiarom na svahu, žiadajú viaceré rezorty zmenu legislatívy. 19-ročného lyžiara už polícia obvinila z prečinu usmrtenia.

Odporúčanie

Ak ste priaznivcami britského hudobníka Bonobo, určite sa vám bude páčiť kanadský DJ a producent Jacques Greene. Je to veľmi kvalitná elektronická nálož, ideálna na piatkovú párty. Odporúčam napríklad jeho album spred dvoch rokov ANTH01.

