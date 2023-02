Dobré ráno: Sú za Hlasom oligarchovia? Zistíme, keď sa naplno začne kampaň

Vlani strana dostala aj 50-tisícový dar.

Čo si naškrabkáme, to máme, povedal pred rokom predseda Hlasu Peter Pellegrini a prosil ľudí, aby strane darovali päťsto alebo tisíc eur.

Vlani sa Hlasu podarilo vyzbierať už pol milióna, na nadchádzajúcu predvolebnú kampaň to však nebude stačiť.

Z čoho náklady vykryje a budú vedieť vysvetliť pôvod príspevkov? Kto stojí za minuloročnými darmi v hodnote 50- či 30-tisíc eur a na čo ich Hlas míňa?

Jana Maťková sa v podcaste Dobré ráno rozpráva s Martinom Vančom, redaktorom denníka SME.

Zdroje zvukov: TA3, SME, Denník N

NAKA zadržala košického župana Rastislava Trnku, spolu s ním ďalších päť osôb. Ako prvý o tom informoval portál Aktuality.sk. Polícia uviedla, že ide o akciu s krycím názvom Valentín, ktorá je zameraná na dokumentovanie ekonomickej trestnej činnosti.

Parlament v piatok ani na druhýkrát neotvoril mimoriadnu schôdzu k zmene termínu volieb na jún , ktorú iniciovala strana Smer. Bod bol presunutý na marcovú schôdzu.

V prípade mŕtveho novorodenca, ktorého našli vlani v hniezde záchrany bratislavského Národného ústavu detských chorôb, padlo obvinenie pre prečin usmrtenia. V prípade sa naďalej vedie vyšetrovanie.

Ukrajinský prezident Zelenskyj vylúčil, že by sa v rámci prípadnej mierovej dohody s Ruskom Kyjev vzdal akéhokoľvek ukrajinského územia. Varoval pritom, že postúpenie územia Moskve by znamenalo, že by sa Rusko mohlo "neustále vracať".

Cena plynu pre európsky trh padla pod 50 eur. Je tak najnižšia od decembra 2021. Hlavným dôvodom je slabší dopyt kvôli teplejšiemu počasiu v zimných mesiacoch.

Zajtra - v utorok 21. februára bude päť rokov od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Pri tejto príležitosti vám prinášame diskusiu o tom, ako sa za 5 rokov zmenila spravodlivosť . Hosťami Zuzany Kovačič Hanzelovej budú exministerka spravodlivosti Mária Kolíková, predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala a bývalá prokurátorka a advokátka Eva Mišíková. Diskusia sa začína o 18. hodine v kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici v Bratislave, kde môžete prísť naživo. Vstup je voľný.

