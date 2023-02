Alternatívnym zdrojom bielkovín môže byť hmyz. Na Slovensku sa ho zatiaľ ľudia štítia

Hostkou Vizity bola nutričná špecialistka Nikol Šimonová.

Bielkoviny sú, spolu so sacharidmi a tukmi, jednou z troch základných zložiek jedálneho lístka. Nie sú len stavebným materiálom pre svaly.

Patrí k nim napríklad aj inzulín, hormón regulujúci hladinu cukru v krvi. Alebo aktín a myozín, bielkoviny zodpovedné za napínanie a sťahovanie svalov, či elastín, ktorý má na starosti pevnosť a pružnosť kože.

Na to, aby všetky bielkoviny v našom tele fungovali tak, ako majú, potrebujeme telo správne nakŕmiť.



"Globálne sa snažíme hľadať alternatívny zdroj bielkovín. Prichádza z exotických krajín, môže ním byť hmyz. Práve ten je totiž na ne veľmi bohatý. Obsahuje mnohé esenciálne aminokyseliny a máme dokonca na výber zo širokej škály životných štádií," hovorí v podcaste Vizita nutričná špecialistka Nikol Šimonová.

"Gurmánskou pochutinou sú larvy. Sú tučnejšie než terminálne vývojové štádium (posledné vývojové štádium, pozn. red.) a zároveň majú viac tuku, ktorý je nositeľom chuti. Stále je to však takzvané "novel food" (typ potraviny, ktorý nemá významnú históriu spotreby v EÚ, pozn. red.). Znamená to, že je veľmi dôležité aj to, od akého dodávateľa ho človek má. Na Slovensku sa toho zatiaľ ľudia štítia," dodáva Šimonová.

S redaktorkou Denisou Koleničovou sa rozprávali o tom, ako by mal vyzerať náš denný príjem bielkovín, ktoré bežné aj netradičné potraviny ich obsahujú najviac, či je vhodné z detskej stravy vyradiť mäso a či potrebujeme proteíny v prášku na to, aby nám narástli svaly.

