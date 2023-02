Dobré ráno: Najviac dôverujeme populistom a extrémistom

Slovensko päť rokov po protestoch za slušnejšiu krajinu.

Ak vynecháme prezidentku, najdôveryhodnejšími politikmi na Slovensku sú Peter Pellegrini, Robert Fico, Boris Kollár, Milan Uhrík a... neuveríte, ale a Andrej Danko.

Pred piatimi rokmi pritom protestovali desaťtisíce ľudí na námestiach slovenských miest a chceli lepšie a slušnejšie Slovensko.

Čo z tohto étosu zostalo a čo sa nám stalo, že najpopulárnejšími politikmi v krajine sú extrémisti a populisti?

Tomáš Prokopčák sa v podcaste Dobré ráno pýta šéfredaktorky denníka SME Beaty Balogovej.

Zdroj zvukov: TV JOJ, TV Markíza, TA3, Youtube/SMER - Sociálna Demokracia, Igor Matovič

Krátky prehľad správ

Päť rokov od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej si včera pripomenul poverený premiér Eduard Heger aj prezidentka Zuzana Čaputová. Pri pamätníku na Námestí SNP v Bratislave spoločne sviečky zapálili aj novinári z denníka SME, Denníka N či z portálu Aktuality.sk. Súčasný šéf NAKA včera tiež priznal, že na Slovensku došlo k vražde novinára, pretože polícia si v tej dobe nerobila svoju prácu.

Smer je ochotný podporiť úradnícku vládu, ak by boli predčasné voľby už v lete. Robert Fico to odkázal Zuzane Čaputovej s tým, že ju vyzýva na diskusiu. Predčasné voľby sú momentálne naplánované na koniec septembra.

Vo veku 96 rokov zomrela zakladateľka a prezidentka Ligy proti rakovine lekárka Eva Siracká. Liga proti rakovine funguje viac ako tridsať rokov, Siracká ju založila v roku 1990. Narodila sa v Uherskom Hradišti, pracovala v bratislavskom Onkologickom ústave, neskôr na Ústave experimentálnej onkológie SAV. Bola nositeľkou viacerých štátnych vyznamenaní.

Rusko pozastavuje dohodu o kontrole jadrových zbraní so Spojenými štátmi, na základe ktorej boli vykonávané vzájomné inšpekcie jadrových zbraní. Vo včerajšom príhovore to povedal ruský prezident Vladimir Putin. Spojené štáty považujú toto rozhodnutie Ruska za poľutovaniahodné a nezodpovedné.

Rusko sa údajne chystá pohltiť Bielorusko. Hovorí to dokument, o ktorom informovali nemecký denník Süddeutsche Zeitung či spravodajský server Yahoo News a ktorý mal uniknúť z Kremľa. Dokument má hovoriť, že faktická anexia Bieloruska by sa mala dokončiť do roku 2030.

Odporúčanie

Vojna je odporná, konanie Ruska na Ukrajine o to odpornejšie. No vojna, tá ma okrem okamžitých obetí a bezprostredných následkov aj následky skryté: na Ukrajine vyrastá generácia bez poriadneho kontinuálneho vzdelávania, časť populácie sa domov nikdy nevráti. A krajina, tá bude znášať dlhodobé znečistenie. Napríklad pôda, boje zanechávajú za sebou toxické spálenisko, ktoré bude ohrozovať ľudské životy ešte roky. Mojim dnešným odporúčaním je preto text Toxické dedičstvo vojny na Ukrajine, ktorý nájdete na BBC Future.

