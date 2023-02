Dobré ráno: Rok vojny Ukrajinu zocelil. Nikto nepozná slovo prehra

V piatok si pripomenieme rok od ruskej invázie.

Aj po takmer roku od ruskej invázie sa Ukrajinou ozývajú sirény. Ľudia si už na ne tak zvykli, že do krytov takmer nechodia. Sú vyčerpaní výpadkami elektriny či treskúcom zimou, no odhodlanie ich napriek tomu neopúšťa.

Redaktor denníka SME Lukáš Onderčanin spolu s fotografom Jozefom Jakubčom sa s blížiacim sa prvým výročím vojny vrátili na Ukrajinu, aby zistili, ako sa dá žiť v krajine, ktorá mesiace čelí ruskej agresii.

V podcaste Dobré ráno sa s Lukášom Onderčaninom rozpráva Jana Maťková.

Zdroj zvukov: SME

Krátky prehľad správ

Zuzana Čaputová sa v Poľsku stretla s americkým prezidentom. Vo Varšave Joe Biden rokoval s s lídrami východných krajín NATO. Krajiny takzvanej bukureštskej deviatky, do ktorej patrí aj Slovensko, označil za poprednú líniu kolektívnej obrany.

Juraj Hossu, ktorého odsúdili za vraždu Filipínca Henryho Acordu, ide po necelých troch rokoch na slobodu, rozhodol o tom Okresný súd v Trnave. Dostane však monitorovací náramok a bude mať zakázané vycestovať do zahraničia, informovali tvnoviny.sk.

Jozef Brhel mladší sa na súde prvýkrát priznal k tomu, že si s IT podnikateľom Michalom Suchobom delili zisk z firmy Allexis , ktorá dostávala zákazky od finančnej správy. Realizovali to cez firmu Prenmor Finance Limited so sídlom na Cypre.

Alojz Hlina so svojou platformou Umiernených odchádza zo strany Dobrá voľba , ktorú ešte pred časom viedol bývalý minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Predsedníctvo strany si totiž odhlasovalo vyjednávanie s Hlasom Petra Pellegriniho o spoločnom postupe do predčasných volieb.

Slovenskú národnú galériu v Bratislave znovu otvoria pre verejnosť vo štvrtok 2. marca. Počas jari bude mať otvorené štyri dni v týždni, v pondelok, utorok a stredu bude zatvorená.

Odporúčanie

Ak vás zaujímajú podrobnejšie informácie z cesty na Ukrajinu, prečítajte si reportáže Lukáša Onderčanina spolu s fotografiami Jozefa Jakubča na SME.sk.

