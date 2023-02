Psychológ Miler o tom, prečo sa necítime dobre sami so sebou a čo s tým vieme robiť

O tom, ako rozvíjať vzťah k sebe

Jeden z následkov traumatizácie v detstve môže byť ten, že toho sami o sebe veľa nevieme. Máme problém identifikovať, čo chceme, čo potrebujeme, čo sa nám páči a tak celkovo, kto sme.

Mnohí a mnohé sme si v detstve osvojili názory, ktoré nám o nás hovorili dospelí. Napríklad, že sme analytické typy, alebo, že sme citlivé, že sme introverti, extrovertky, že nám niečo dôležité chýba, alebo že sme priveľa. Tieto naratívy nám neskôr bránia vidieť komplexitu svojej osobnosti - teda to, že sme veľa vecí súčasne.

V novej epizóde podcastu Ľudskosť sa Barbora Mareková rozpráva so psychológom a psychoterapeutom Martinom Milerom o tom, ako vyzerá nízke sebapoznanie.

“Časť ľudí prichádza na terapiu s tým, že sa majú zle, ale nerozumejú prečo,” hovorí Martin v podcaste. “Vravia, že majú dobrú prácu, dobrý vzťah, majú koníčky, ale je to celé nejaké prázdne. Že nič necítia, a nedava im to zmysel a nechce sa im v tom pokračovať.”

Opisuje aj ďalšie príznaky slabého kontaktu so sebou.

“Taký základný ukazovateľ je, že človek o sebe hovorí v tretej osobe - teda štýlom, že človek to má tak a človek to má onak,” hovorí Martin v podcaste. “Čiže hovorí o akomsi univerzálnom a abstraktnom človeku, hoci nám je jasné, že hovorí o sebe. Takže prvý krok potom je, že si začneme uvlastňovať svoje prežívanie. A že začneme hovoriť - ja to mám takto.”

Hovorí o tom, ako môžme začať kultivovať vzťah k sebe samému, či samej. Čo sú stratégie a činnosti, vďaka ktorým sa môžme lepšie spoznať, zistiť, čo nám robí dobre, čo sa nám páči, z čoho máme strach a čo potrebujeme.

Zastavenie a spoznávanie sa, je pre mnohých ľudí zaplavujúce, takže mnohí a mnohé máme rôzne stratégie, ako sa mu vyhnúť. Martin vysvetlí, ako nám môže pomôcť terapia.

No a s Barborou rozoberú aj to, či môže pozitívny vzťah k sebe rozvíjať každý človek - napríklad aj tí a tie z nás, ktorí urobili v živote chyby.

