Parazitická huba ovládajúca konanie ľudí. Existuje len v seriáli či aj naozaj?

V podcaste sa neformálne rozprávali dve biologičky.

Huba, ktorá sa vplyvom globálneho otepľovania adaptovala tak, že začala napádať ľudí. A z nich sa vďaka tomu stali agresívne tvory, ktoré stratili kontrolu nad svojim telom. To je ústredný motív nového úspešného seriálu The Last of Us.

V bežnej realite nás okrem baktérií, húb a vírusov však dokáže potrápiť aj obyčajný nedostatok slnečného svetla.

Pravidelne, raz za mesiac, sa Vizita zmení. Formálne rozhovory s odborníkmi vystrieda priateľská debata.

Redaktorka Denisa Koleničová sa v nej totiž bude rozprávať so svojou kamarátkou, biologičkou Simonou Schwarz, ktorú možno poznáte z podcastu Dve baby aj o vede.

V novej epizóde sa budeme rozprávať o tom, čo je v seriáli Last of Us inšpirované realitou a čo je úplný výmysel.

A pár slov prehodia aj o tom, či sme naozaj šťastnejší, keď svieti slnko.

Denisa Koleničová a Simona Schwarz. (zdroj: SME)

