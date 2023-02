Klik: Apple si možno práve rozlúskol celý nový trh

Komentovaný prehľad technologických správ.

Užitočné odkazy

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Skryté riziko spojenia Microsoftu a Activision

Microsoftu rozbehol novú vlnu vyjednávaní a dohôd, ktoré majú upokojiť regulátorov skúmajúcich plány na prevzatie herného vydavateľstva Activision.

Firma má za sebou jednanie so zástupcami Európskej komisie a podpísané dve dôležité dohody, ktorými si získala na svoju stranu veľkých konkurentov.

Microsoft formálne sľúbil, že Nintendu ďalších desať rokov poskytne prístup k sérii hier Call of Duty. Zároveň sa dohodol firmou Nivida, na tom, že do jej cloudovej služby GeForce NOW sprístupní hry, ktoré vydáva na platforme PC.

Dohoda má zmierniť obavu z toho, že Microsoft cez spojenie predplatného Game Pass a svojej cloudovej služby obsiahne v budúcnosti tak veľkú časť herného publika, že pre malých tvorcov hier bude defacto monopson - teda jediný nákupca herného obsahu na trhu. Microsoft by hypoteticky mohol ovládnuť prístup k hráčom a tým pádom diktovať podmienky pre vývojárov.

Výborne to v analýze podal web Gameindustry.biz: Skutočný účel Game Passu nie je vytvoriť skvelý katalóg hier, ktorý by prilákal a uzamkol zákazníkov. Toto je len prostriedok k skutočnému cieľu, ktorým je vytvorenie herného publika, ktoré je (bez Microsoftu) úplne nedostupné pre ostatných vydavateľov. Skutočný dôvod, prečo je nevyhnutné udržať konkurenciu na tomto poli nie je ochrana spotrebiteľov pred monopolom... ale ochrana vydavateľov a vývojárov pred monopsonom, kde by nastal zásadný tlak na marže, ak sa Game Pass (alebo iná predplatiteľská služba) stane príliš dominantnou.

Nový trh Apple

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/BKEl4ME7_Eo

Experimentálnej jednotke Apple sa zrejme po rokoch vývoja podarilo nájsť spoľahlivý spôsob, akým by smart hodinky mohli neinvazívne merať hladinu cukru v krvi.

Ak sa technológiu podarí preniesť do spotrebiteľského produktu (čo môže trvať roky) a patentovať, bude to pre Apple znamenať otvorenie úplne nového trhu - nejakou formou diabetu trpia stovky miliónov ľudí po celom svete.

Priebežné meranie krvného cukru je kľúčové pre diabetikov a ak by hodinky odstránili nutnosť používať nepríjemné meranie cez odber drobného množstva krvi, z Apple Watch by sa stalo v princípe veľmi žiadané medicínske zariadenie.

Spojenie meraní s ďalšími zdravotnými ukazovateľmi, ktoré hodinky vedia odčítať už dnes by zas mohlo byť nesmierne užitočné pre medicínsky výskum.

Zuckerberg opakuje po Muskovi a nedopadne to dobre

Po prevalení škandálu Cambridge Analytica o úniku dát miliónov používateľov sociálnej siete Facebook v roku 2018 sa ozývali aj hlasy, že jedným z možných riešení by bolo, keby si mohli používatelia platiť za nezobrazovanie reklám, resp. iné funkcie.

V rôznych rozhovoroch, keď prišlo na tútu tému, Mark Zuckerberg opakovane tvrdil, že Facebook je pre každého a aby to bolo možné, musí byť zadarmo a spoplatňovanie služieb neplánuje.

Avšak v roku 2022 kúpil najbohatší muž sveta Twitter a začal s ním robiť rôzne experimenty. Jedným z nich bola aj platená verifikácia (v podstate predplatné s malými benefitmi vrátane modrej fajočky pri mene), ktorú Elon Musk spustil na Twitteri veľmi rýchlo, no ukázalo sa, že spôsobuje problémy.

Verifikáciu, teda potvrdenie identity, však začali zneužívať rôzni používatelia, ktorí sa vydávali za niekoho iného alebo za nejakú značku či firmu a zdieľali obsah, ktorý by skutočná spoločnosť nepublikovala.

Musk musel verifikáciu stiahnuť, dopracovať a o pár mesiacov ju uviedol znova, avšak bez veľkého úspechu a je dostupná stále len v niektorých krajinách.

Pred týždňom podobný model predstavil Mark Zuckerberg, nazvaný Meta Verified.

Mesačné predplatné bude stáť 11,99 dolárov pri kúpe cez web alebo 14,99 dolárov pri kúpe priamo v aplikácii (Facebook prirátal poplatok pre Apple a Google, podobne to má napríklad YouTube s predplatným Premium). Službu na test spustili v Austrálii a Novom Zélande.

Okrem modrej ikony potvrdzujúcej identitu získa používateľ aj väčšiu ochranu pred impersonifikáciou, bude mať prístup k helpdesku s operátormi a najmä väčšiu vizibilitu príspevkov na platforme a vyšším dosahom svojich komentárov, vo vyhľadávaní alebo pri odporúčaní Facebookom.

Problém tohto nastavenia, podobne ako na Twitteri bude znamenať vytvorenie dvoch kategórii zákazníkov - platiacich s benefitmi a tých druhých, ktorí budú mať menší dosah svojich príspevkov.

Meta nie je jediná spoločnosť, ktorá zavádza predplatné a je pravdepodobné, že veľa ľudí si ho zaplatí, najmä firiem, influencerov a ľudia, ktorým to pomôže pri ich biznise.

Avšak opäť sa nemyslí na používateľskú skúsenosť, ktorá sa pravdepodobne opäť zhorší, lebo nebude vyhrávať najlepší obsah, ale obsah, ktorého tvorca je ochotný si priplatiť.

A druhým signálom, ktoré benefity predplatného Meta Verified vysielajú voči používateľom, je fakt, že skutočná zákaznícka podpora a ochrana pred škodcami je len pre platiacich používateľov.

Ak vás baví čítať tento newsletter, skúste aj ďalšie 📲 FWIW by David Tvrdon: Týždenný newsletter písaný po anglicky o technologických novinkách, médiách a informáciách ohľadom podcastov. Odoberať > 🎮 Herný update: Newsletter o hrách a ľuďoch, ktorí ich tvoria. Každú stredu ho píšu Martin Juruš a Ondrej Podstupka. Odoberať > ☀️ Ranný brífing SME, denný prehľad správ. Odoberať > Celá ponuka newslettrov SME

Správičky

Stav streamovacích služieb. Cez týždeň hlásila výsledky spoločnosť Warner Bros. Discovery a tým sme získali posledné výsledky veľkej streamovacej služby so stavom predplatiteľov ku koncu roka 2022. Stále dominuje Netflix s 230,75 miliónmi predplatiteľov, nasledovaný Amazon Prime a Disney+. Najviac predplatiteľov a najrýchlejší rast zaznamenala minulý rok služba Paramount+, ktorá má aktuálne 55,9 miliónov predplatiteľov a jej obsah je na Slovenksu dostupný v službe SkyShowtime. (LinkedIn)

Netflix znižuje ceny vo viac ako tridsiatich krajinách. Zníženie sa dotkne aj niektorých európskych krajín. Správa prichádza iba niekoľko týždňov po tom, ako streamovací gigant zakročil proti zdieľaniu hesiel k účtom medzi domácnosťami. Podľa oficiálneho cenníka Netflixu sa však ceny na Slovensku zatiaľ nemenili. V krajinách na Balkáne však cena základného plánu klesla zo 7,99 eura na 4,99 eura, štandardný a prémiový plán sú tiež o dve eurá lacnejšie. Prvý po novom stojí 7,99 eura a druhý 9,99 eura. (SME Tech)

Test Samsung Galaxy S23 Plus: podarená odpoveď na najlepšie iPhony od Apple. Samsungu sa darí postupovať aj v integrácii celého ekosystému svojich produktov, pričom z pohľadu modernej domácnosti toho ponúka výrazne viac, ako Apple. Jediným slabým miestom je len priemerne rýchle nabíjanie a vysoká cena, ktorú sme tak trochu aj čakali. (SME Tech)

Vyskúšali sme druhú generáciu virtuálnej reality od Sony . Z pohľadu kvality a ostrosti obrazu je PlayStation VR2 výrazným posunom vpred, no stále je obraz horší, ako na dobrom 4K monitore, či veľkom televízore. No to, čo stráca na ostrosti a detailoch, vám vynahradí úžasným priestorovým efektom. Plavenie sa džungľou, či veslovanie na rozbúrenom mori počas búrky je skutočne intenzívnym zážitkom. Rovnako úžasné je sledovať z blízka vaše nové naleštené auto v Gran Turismo 7, strieľanie z luku v Horizon: Call of the Mountain. (SME Tech)