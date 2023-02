Dobré ráno: Blaha sa snaží pretlačiť do politických relácií nasilu

Smer už bez ostychu útočí na RTVS.

Najprv prišiel nečakane do Markízy, hoci ho nepozvali. Štyri mesiace na to to skúsil znova, tentokrát v rozhlase. Ľuboš Blaha sa snaží dostať do politických relácií nasilu a za každú cenu.

V sobotu ho RTVS nepustila debatovať s ministrom obrany Jaroslavom Naďom. Smer roztočil nenávisť voči moderátorke Marte Jančkárovej, ktorej chodia vyhrážky smrťou, a otvorene hovorí, že idú po krku riaditeľovi Machajovi.

Ako sa pozýva do relácií? Ako robiť moderátora v postfaktuálnej dobe, kde politici hovoria klamstvá a nebezpečné proruské naratívy?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa v podcaste Dobré ráno rozprávala s moderátorom rádia Expres Braňom Závodským.

Zdroje zvukov: Rádio Expres, RTVS, TV Markíza

Krátky prehľad správ

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal na Špecializovaný trestný súd obžalobu na exšéfa SNS a bývalého primátora Žiliny Jána Slotu pre korupciu. Informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

Najvyšší súd ponechal košického župana Rastislava Trnku na slobode. Je obvinený z pokračujúceho zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe spáchaný formou spolupáchateľstva.

Britská vláda a Európska komisia ukončili rokovania o obchodných pravidlách v Severnom Írsku, ktoré sú posledné dva roky zdrojom napätia v nadväznosti na odchod Británie z Európskej únie.

Ani na druhý pokus sa poslancom nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k termínu predčasných volieb a migom pre Ukrajinu. Prezentovalo sa len 62 poslancov.

Prestížny vedecký grant od Európskej únie získal iba tretí človek zo Slovenska. Michal Májek chce začať úplne nový vedný odbor na Univerzite Komenského. Na projekt dostal jeden a pol milióna eur.

Odporúčanie

Dnes máme špeciálne vydanie tlačených novín denníka SME. Je v ňom vložená kniha Ľudia Ukrajiny. Publicista Branislav Ondrášik a fotograf Michal Burza v nej vyrozprávali príbehy ľudí a komunít odohrávajúce sa na pozadí ruskej agresie. Kniha čerpá z rozhovorov s takmer deväťdesiatimi ľuďmi z približne dvadsiatich ukrajinských miest a obcí. Môžete si ju kúpiť spolu s denníkom SME už za 5,90 do 6. marca.

