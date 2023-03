Prečo od neho neodišla? Odborníčka na tému násilia nám to vysvetlí

Manipulatívny partner ženu presvedčí, že problém je v nej

O násilí v blízkych vzťahoch sa na školách nenaučíme takmer nič a mnohým z nás sa to neskôr vypomstí.

Napríklad keď sme vo vzťahu, kde partner nepoužíva fyzické násilie, alebo iné formy násilia - pasívnu agresivitu, emocionálne vydieranie, či ekonomické násilie - a my nevieme, ako o tom rozmýšľať, čo je normálne, čo očakávať a ako svoj problém účinne riešiť.

Keď je v tejto situácii žena v našom okolí, nevieme jej pomôcť, lebo nerozumieme, s čím všetkým zápasí. Kladieme si otázky typu: Prečo si to s tým mužom jednoducho nevysvetlia? Prečo sa zaňho vydala, keď je takýto? Prečo s ním mala deti? Alebo: Prečo neodišla, keď to bolo roky také zlé?

Všetky tieto veci, ktoré nám v téme partnerského násilia prídu čudné, už majú vedecké vysvetlenia. Zatiaľ však neprenikli do spoločenského povedomia a ani do nášho vzdelávacieho systému.

V novej epizóde podcastu Ľudskosť sa Barbora Mareková rozpráva s Dášou Malíkovou, výskumníčkou, lektorkou, terapeutkou a poradkyňou v oblasti násilia páchaného na ženách. Dáša pracuje v poradenskom centre Alej v Bratislave, na ktoré sa môže obrátiť každá žena, ktorá sa chce poradiť o svojej situácii a môžu sem zavolať aj ľudia z jej okolia, ktorí by jej chceli pomôcť.

V rozhovore Dáša vysvetľuje, prečo bývajú muži násilní voči ženám a o čo im ide. Aké druhy násilia používajú a prečo im to dlhé roky funguje.

“Takíto muži komunikáciu nepoužívajú na hľadanie riešenia, ale na to, aby ženu dostali tam, kde ju potrebujú mať. Čiže ju používajú zvráteným spôsobom,” vraví Dáša v podcaste. “Žena verí, že keď sa porozprávajú, tak si veci vysvetlia. On si to ale nechce vysvetliť. To chce len ona.”

Ľudia páchajúci násilie bývajú zdatní v manipulácii a často presúvajú zodpovednosť za svoje správanie na obeť.

“Deje sa to napríklad cez vzbudzovanie pocitu viny za všetko. Tá žena nie je nikdy dosť dobrá a to, čo robí, tiež nie je nikdy dosť dobré. Pre páchateľov partnerského násilia je typické, že odmietajú prijať zodpovednosť za akýkoľvek svoj čin. Vždy potrebujú ukázať buď na ženu, alebo na niekoho iného. Za všetko môže niekto iný, on sám zodpovednosť nikdy neprijme.”

V podcaste Dáša vysvetlí, aké stratégie fungujú, keď chce žena svoj problém riešiť a ako jej môže byť nápomocný odborný tím v poradenskom centre Alej.

- Kontakt na poradenské centrum Alej

- Zažívam násilie? (dotazník) https://alej.eu/otestuj-sa/

Hostka odporučila knihu:

- Why Does He Do That? (Lundy Bancroft)

