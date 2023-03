Počítače už zvládajú maturitné slohy, zvládajú aj myslieť?

Alan Turing navrhol jednoduchý test strojového myslenia.

„Dobrý deň, ja som Milan, ako vám pomôžem?“ Ak ste niekedy dostali takúto správu, nevedeli ste, či ju píše človek alebo bot. Ak by ste to nevedeli ani po dlhej konverzácii a šlo by naozaj o stroj, úspešne by prešiel Turingovým testom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Aké je zadanie Turingovho testu? Prešlo ním už niečo? A ako vytvoriť mysliaci stroj? O tom všetkom diskutujú Jozef a Samuel.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.