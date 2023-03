Dobré ráno: Spájanie pravice odštartovalo fraškou

Ako vyzerá hemženie medzi malými stranami.

Malo to byť veľké spájanie. Z množstva malých bezvýznamných straničiek sa mala stať koalícia, ktorá by mohla mať nejakú váhu. Namiesto toho tu máme frašku: Dobrá voľba sa bude radšej rozprávať s Hlasom a urazený Mikuláš Dzurinda odišiel z projektu, ktorý ešte nedávno so slávou ohlasoval.

Čo sa to teda deje a v akom marazme sa nachádza stredopravé politické spektrum?

Tomáš Prokopčák sa v podcaste Dobré ráno pýta Jakuba Fila.

Dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský chce skončiť vo svojej funkcii. Na stredajšom rokovaní vlády mal povedať, že je pripravený podať žiadosť o ukončenie jeho poverenia. Dôvodom má byť nezvládnuté manažovanie Plánu obnovy, napríklad výstavba nemocnice Rázsochy. Národná investičná a koordinačná autorita ministrovi vyčítala, že mešká s prípravami.

Verejné vypočutie na post nového generálneho riaditeľa SND sa uskutoční v utorok 7. marca. Do tretieho kola postúpili všetci štyria kandidáti, a to Boris Ažaltovič, Norbert Baxa, Matej Drlička a Miloslav Oswald.

V utorok večer sa v Grécku zrazila dvojica vlakov, nehoda si vyžiadala desiatky mŕtvych, pričom počet obetí ešte bude rásť. Grécke médiá hovoria o najväčšej vlakovej tragédii v histórii krajiny. Včera ešte nebolo jasné, prečo k nehode vôbec došlo, polícia už zatkla vedúceho stanice v meste Larisa.

Fínsky parlament schválil návrh zákona o vstupe Fínska do NATO. Prijatie Fínska i Švédska, ktoré sa o členstvo v NATO tiež uchádza, musí odsúhlasiť všetkých 30 členských krajín. Zostáva ešte ratifikácia zo strany Maďarska a Turecka.

Ukrajina včera poprela, že by spustila útoky bezpilotných lietadiel na ruskom území. Tvrdí, že neútočí na územie Ruskej federácie a vedie výhradne obrannú vojnu. Podľa Ukrajiny však v Rusku narastá panika a dezintegračné procesy, ktoré sa prejavujú nárastom vnútorných útokov.

Mojim dnešným odporúčaním je nový newsletter v portfóliu SME, ktorý píše práve Jakub Filo a ktorý vás každý týždeň vezme do zákulisia slovenskej politiky. Volá sa Kontext a ak chcete vedieť, čo je v miestnom politične nové a dozvedieť sa aj nejaké kuloárne klebety, odporúčam sa prihlásiť na jeho odoberanie.

