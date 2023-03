Dobré ráno: Útoky sú už aj v Rusku, front stojí

Ako vyzerá vojna na Ukrajine.

Sú to všetko zvláštne informácie. Začiatkom týždňa sa objavili správy o údajných útokoch ukrajinských dronov, ktoré mali smerovať na ciele v Rusku. Ukrajina to v princípe komentovala, že s tým nemá nič spoločné.

Včera zase prichádzali zvláštne a nie práve overené správy o údajných diverzných útokoch Ukrajincov či ich sympatizantov na ruskom území. Ukrajina naznačuje, že sa jedná o ruskú operáciu pod falošnou vlajkou a že správy o útoku v ruskej Brjanskej oblasti sú zámernou provokáciou.

Čo sa teda posledné dni dialo v Rusku? Čo sa snaží urobiť Vladimir Putin? Aká je momentálne situácia na bojisku?

Tomáš Prokopčák sa v podcaste Dobré ráno pýta reportéra denníka SME Lukáša Onderčanina.

Zdroje zvukov: Bloomberg, Skynews, Euronews, Citynews, Daily Mail, CNN, The Sun

Krátky prehľad správ

Modrá koalícia sa zrejme znovu premenuje. Po odchode Mikuláša Dzurindu z projektu totiž strana ráta skôr s Eduardom Hegerom, Jaroslavom Naďom a ľuďmi okolo nich či s poslancami OĽaNO okolo Kristiána Čekovského. Heger by mal premenovanú stranu viesť, Naď by bol podľa informácií SME jej podpredsedom, s Budajom sa vo vedení projektu neráta.

Prezidentka Zuzana Čaputová odoberie Vladimírovi Lengvarskému poverenie na riadenie ministerstva zdravotníctva. Lengvarský to komentoval slovami, že nebude ďalej pracovať pod tlakom v takomto prostredí, ktoré je škodlivé a plné politickej korupcie.

NAKA zadržala muža, ktorý sa vyhrážal moderátorke RTVS Marte Jančkárovej a jej rodine. Moderátorke sa začali vyhrážať v čase, keď politici strany Smer zaútočili na RTVS za nevpustenie poslanca Ľuboša Blahu do diskusie, do ktorej ani nebol pozvaný.

Americký minister zahraničných vecí Blinken hovoril so svojím ruským náprotivkom Lavrovom. Išlo o prvé takéto stretnutie zástupcov USA a Ruska za mnoho mesiacov. Na stretnutí počas G20 mal Blinken Rusku odkázať, že USA budú podporovať Ukrajinu, kým to bude potrebné, a že Rusko by malo obnoviť svoju účasť na zmluve o kontrole jadrových zbraní.

Britská vláda na začiatku pandémie zrejme krátko zvažovala, že dá preventívne utratiť všetky domáce mačky v krajine. Británia sa obávala, že mačky sa môžu podieľať na prenose ochorenia, čo len ilustruje, ako málo sa v roku 2020 o covide vedelo.

Odporúčanie

Aby som zostal pri téme, dnes odporúčam knihu: tento týždeň nájdete v novinových stánkoch spolu so SME aj knihu Ľudia Ukrajiny. Autormi reportáží sú Branislav Ondrášik a fotograf Michal Burza, ktorý za titulnú fotografiu knihy už získal cenu Slovak Press Photo. Kniha vznikla vďaka desiatkam rozhovorov z množstva ukrajinských miest a ja ju naozaj, naozaj odporúčam.

Vojna na Ukrajine