Dobré ráno: Falošní policajti či poštári. Podvodníci zdokonaľujú svoje praktiky

Obete podvodu cítia hanbu. Nie vždy skutok nahlásia polícii.

Finančné podvody na senioroch neutíchajú. Podvodníci neustále zdokonaľujú svoje taktiky, aby ich príbehy boli ešte presvedčivejšie.

V posledných dňoch sa medializovali prípady dvoch starších žien, ktoré cez okno v taške vyhodili páchateľom po 15-tisíc eur. Jedna uverila, že ide o policajtov, druhá, že ide o bankových úradníkov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Sú to osobné tragédie, ktoré prinášajú so sebou veľký pocit hanby a hlbokého ublíženia. Spoločnosť často tieto prípady odsudzuje, no viní aj samotné obete. Ako mohli byť také naivné, že naleteli? Pýtajú sa viacerí.

Jana Maťková spolu so Zuzanou Hrabovskou z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru v podcaste Dobré ráno vysvetlia, prečo nenaletieť nie je také jednoduché.

Zdroje zvukov: TV JOJ, TV Markíza, RTVS

Krátky prehľad správ

Prezidentka Čaputová poverila vedením ministerstva zdravotníctva premiéra Hegera. Na ministerstve skončil Vladimír Lengvarský. Dokumenty podpísané Vladimírom Lengvarským v posledných dňoch vo funkcii ministra zdravotníctva prejdú kontrolou rovnako aj aj vyhodnotenie výzvy z plánu obnovy na obnovu nemocníc.

Hlas bude ďalej rokovať so stranou Dobrá voľba, ale nevytvorí s ňou koalíciu. Peter Pellegrini vyhlásil, že v Dobrej voľbe sú ľudia, ktorí by boli pre Hlas prínosom. Ak sa zrodí dohoda, očakáva, že Dobrá voľba sa začlení do Hlasu a zanikne.

Ukrajina očakáva, že dostane od spojencov dva až tri typy stíhačiek. Rozhodujúce budú možnosti letísk, údržby a náhradných dielov, povedal ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov pre nemecký denník Bild. Reznikov si myslí, že dodanie lietadiel sa uskutoční prostredníctvom podobnej koalície, aká vznikla pri procese dodávania tankov Leopard 2.

V Iráne popravili od začiatku roka už najmenej 94 ľudí, upozornila Amnesty International. Popravy mali nasledovať po nespravodlivých súdnych procesoch. počet popráv v Iráne v porovnaní s uplynulým rokom značne stúpol.

Na Veľkonočnom ostrove našli v kráteri ďalšiu zo sôch moai. Pracovníci ju objavili na dne vyschnutého jazera v jednom z vulkanických kráterov, kde pracovali na obnove tamojších mokradí. Z kameňa vytesanú hlavu veľkú asi 1,6 metra plánujú ponechať na mieste nálezu.

Odporúčanie

Finančné podvody sa netýkajú len starších ľudí. V posledných rokoch najmä ženy, ale aj mužov kontaktujú cez sociálne siete falošné profily, ktoré na oko hľadajú lásku na celý život. Samozrejme, že ide len o ilúziu a cieľom je vytiahnuť z obetí peniaze, no ich milé slová dokážu niektorých presvedčiť natoľko, až im začnú dôverovať a rozvíjať s nimi na diaľku vzťah.

Jedného takéhoto romantického podvodníka odhalila moja kolegyňa Michaela Žureková. Za falošným účtom sa skrýval muž z Nigérie, ktorý jej neskôr prezradil, prečo to robí. Prečítajte si jej text Odhalila som romantického podvodníka z Afriky. Cez video mi po pár hodinách ukázal svoju tvár.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.