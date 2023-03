Spúšťačom epilepsie môžu byť zvýšená teplota, stres, ale aj čítanie alebo spln

Hosťom Vizity bol Gonzalo Alonso Ramos Rivera.

V staroveku pripisovali ľudia pacientom s epilepsiou často nadpozemské schopnosti, a to najmä vďaka záchvatom, ktoré pôsobili dramaticky až bizarne.

Nie div, keďže medzi najznámejších epileptikov svojho obdobia patrili Iulius Caesar alebo Alexander Veľký.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Našťastie, dnes už vieme o tomto ochorení omnoho viac.

Napríklad to, že príznaky epileptického záchvatu sú rôznorodé: od minimálnych prejavov, akými sú zahľadenie sa, zaseknutie reči či myknutie končatinami až po záchvaty celého tela končiace bezvedomím.

Dokonca neplatí ani to, že spúšťačom musí byť vždy blikajúce svetlo.

„Fotosenzitívnych je asi len desať percent pacientov s epilepsiou. Do určitej miery je mýtus, že úplne všetci pacienti s epilepsiou by nemali pozerať niektoré filmy a seriály, v ktorých sú výrazné prestrihy. Rovnako aj to, že by nemali vôbec navštevovať kiná alebo pozerať sa na blikajúce či neónové svetlá,“ vysvetľuje v novej epizóde podcastu Vizita detský neurológ Gonzalo Alonso Ramos Rivera.

„A tiež treba rozlišovať medzi spúšťačom záchvatov a vyvolávajúcou príčinou. Vyvolávajúca príčina je genetická predispozícia, nádor, vývojová choroba mozgu. Spúšťačmi môžu byť infekcie spojené so zvýšenou teplotou, stres, svetelné podnety alebo nepríjemné situácie. Dokonca aj čítanie alebo fázy mesiaca. Z reálnej praxe vieme, že keď je spln, je aj viac epileptických záchvatov.“

S redaktorkou Denisou Koleničovou sa rozprávali aj o tom, ako lekári epilepsiu diagnostikujú a liečia, či je vždy nutné nasadiť pacientovi antiepileptiká, či sa dá toto ochorenie vyliečiť, alebo z neho môžu pacienti vyrásť a čo sa deje v ich mozgu.

Gonzalo Alonso Ramos Rivera Pochádza z Arequipa, druhého najväčšieho mesta v Peru.

Už na strednej škole túžil študovať medicínu.

Na Slovensko prišiel v roku 2002, po tom, ako získal štipendium na štúdium medicíny.

Po ročnej jazykovej príprave v Košiciach sa dostal na Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.

Po ukončení lekárskej fakulty nastúpil na Kliniku detskej neurológie na Kramároch, kde pôsobí dodnes.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.