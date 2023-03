Dobré ráno brand: Druhý pilier prechádza radikálnymi zmenami. Sľubuje výnosnejšie úspory

Po novom bude vstup do druhého piliera automatický.

Dôchodkové fondy druhého piliera majú za sebou rok hlbokých strát. Tie sa pohybovali od štyroch do 25 percent a ani jeden fond nemal kladný výnos. Sporenie na dôchodok je však beh na dlhú trať a takéto poklesy sú bežnou súčasťou investovania.

Do toho prichádza novela o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá v druhom pilieri zavádza niekoľko zásadných zmien. Napríklad aj to, že pracujúci budú do druhého piliera vstupovať automaticky a že bude pre nich nachystaná predvolená investičná stratégia, aby dosiahli čo najvyšší výnos úspor.

O podrobnostiach sa Jana Maťková v podcaste Dobré ráno rozprávala s Miroslavom Kotovom, predsedom Predsedníctva Asociácie dôchodkových správcovských spoločností.

Táto epizóda vznikla v spolupráci s Asociáciou dôchodkových správcovských spoločností.

