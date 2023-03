Dobré ráno: Mal to byť technologický zázrak, Aeromobil skrachoval

Aký je príbeh lietajúceho auta.

Mal to byť výstavný projekt Slovenska. Chválili sme sa ním na medzinárodných stretnutiach, pri aeromobile sa radi fotili politici.

Slovenský letecký zázrak budúcnosti sa však napokon zmenil na investičnú bublinu, utopil milióny a skrachoval.

Čo sa za dvadsať rokov stalo s projektom lietajúceho auta?

Tomáš Prokopčák sa v podcaste Dobré ráno pýta Tomáša Vašutu.

Zdroj zvukov: CNN, TV JOJ, TV Markíza

Krátky prehľad správ

Mikuláš Dzurinda sa návratu na politickú scénu ešte nevzdáva a týždeň po fiasku spojenia so stranou Spolu avizuje založenie nového subjektu. Mal by sa volať Modrí - Európske Slovensko. Dzurinda začína zbierať podpisy, aby stranu stihol zaregistrovať do začiatku júla, kedy musia strany odovzdať kandidátky do volieb.

Študentka, ktorú minulý týždeň postrelili na Akadémii Policajného zboru Bratislave, je stabilizovaná. Pacientka naďalej zostáva hospitalizovaná a pod stálym dohľadom zdravotníkov. Študentku prvého ročníka postrelil inštruktor počas výcviku.

Bieloruský súd odsúdil líderku opozície Sviatlanu Cichanovsku na 15 rokov väzenia. Vraj je vinná z vlastizrady, zo sprisahania za účelom neústavného prevzatia moci alebo zo založenia a vedenia extrémistickej skupiny. Zinscenovaný proces prebehol v jej neprítomnosti.

Ak Čína pošle Rusku zbrane, bude to mať následky. Povedal to nemecký kancelár Olaf Scholz v rozhovore pre spravodajskú televíziu CNN s tým, že Čína môže ukončiť svoje neutrálne postavenie voči konfliktu na Ukrajine.

Odporúčanie

Aj náš podcast Klika oslavuje päť rokov a pri tejto príležitosti plánuje svoje narodeniny osláviť živým nahrávaním. Mojim dnešný odporúčaním je tak spomínanie Ondreja a Dávida na svoje podcastové začiatky, ktoré môžete zažiť naživo už tento štvrtok o 18:00 v bratislavskom Martinuse na Obchodnej ulici.

