Dobré ráno: Heger a jeho Demokrati robia najväčšiu chybu pri vylučovaní Hlasu

Najprv Spolu, potom Modrá koalícia a teraz Demokrati. Eduard Heger ohlásil vstup do strany Miroslava Kollára.

Eduard Heger vstúpil do strany Miroslava Kollára. Stranu už tretíkrát premenovali - tentokrát na Demokratov. Hegera zvolili na sneme rovno aj za predsedu a do strany prišiel aj so štyrmi ministrami - Budajom, Naďom, Hirmanom a Káčerom. Slovensko tak podľa všetkého definitívne pozná všetkých relevantných hráčov v predvolebnej kampani.

Dokáže Heger uspieť bez toho, aby sa konečne vyhranil voči Matovičovi?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa v podcaste Dobré ráno pýtala zástupcu šéfredaktorky denníka SME Jakuba Fila.

Zdroje zvukov: SME, RTVS, Nový Čas

Krátky prehľad správ

Cez telemost vypovedal bývalý šéf operatívcov Ján Kaľavský, ktorý rozpútal tzv. vojnu v polícii. Tvrdí, že skutky, z ktorých je obžalovaný, sú vymyslené.

Nemocnica Penty na Boroch už funguje, ale zatiaľ bez pacientov. Otvára tento mesiac, stále zháňa lekárov a sestry. Môže sa stať, že dosť personálu nebude mať ani ona, ani štátna univerzitná nemocnica, z ktorej časť ľudí odlákala.

Slovensko poslalo ďalšiu humanitárnu pomoc Sýrii po ničivom zemetrasení. Ide prevažne o trvanlivé potraviny, oblečenie a hygienické potreby.

EÚ zaviedla sankcie voči predstaviteľom zo šiestich krajín vrátane Ruska a Afganistanu, ktorí sa dopustili násilia na ženách a porušovania ich práv. EÚ zaradila na sankčný zoznam deväť jednotlivcov a tri oficiálne subjekty.

Zosnulý poľský pápež Ján Pavol II. vedel o sexuálnom zneužívaní detí poľskými katolíckymi kňazmi roky predtým, než sa stal pápežom. Zároveň pomáhal tieto prípady zakrývať, píše tlačová agentúra PAP. Súkromná poľská televízia TVN24.pl v špeciálnej reportáži predložila dôkazy o tom, že keď bol Ján Pavol II. ešte ako kardinál Karol Wojtyla arcibiskupom v Krakove, vedel o kňazoch, ktorí sa dopustili sexuálneho zneužívania, ale neurobil proti nim primerané kroky. V správe televízia uviedla, že "namiesto obetí chránil predovšetkým inštitúciu".

Odporúčanie

Minister zahraničia Káčer a minister obrany Naď sa vybrali diskutovať do Michaloviec o vojne na Ukrajine. Diskusia mala byť normálna a vecná, no do hľadiska sa nanominovali konšpirátori zo Zem a vek a ľudia, ktorí celú diskusiu vykrikovali po diskutujúcich. Výborný výkon moderátorky Gabriely Kajtárovej vo vyhrotenom prostredí je môj zaujímavý tip na záver, pozrite si diskusiu oboch ministrov a Gabriely na facebooku ministerstva zahraničných vecí.

