Polárna žiara súvisí s javom, ktorý môže ohroziť ľudstvo

Ľudí fascinuje už tisícročia.

Ak ste mali šťastie, už ste niekedy videli polárnu žiaru. Menej šťastia to chce na ďalekom severe, viac na Slovensku, no nedávno sme mali príležitosť všetci. Čo to vlastne polárna žiara je? Dá sa vidieť aj na Kube? A môže nás ohroziť? O tom všetkom diskutujú Jozef a Samuel.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.