Dobré ráno: V Bratislave sa začala nová bitka o sestry a lekárov

Nová nemocnica na Boroch láka lekárov na vyššie platy aj lepšie podmienky.

V Bratislave čoskoro otvoria novú nemocnicu, no lekári aj sestry sa jej hľadajú ťažko. Ľudí láka z už tak personálne podvyživenej štátnej univerzitnej nemocnice, ktorá otvorene hovorí o tom, že bude musieť spojiť niektoré oddelenia.

Môže byť otvorenie novej nemocnice natoľko slovenským zdravotníckym príbehom, že nakoniec povedie k horšie dostupnej starostlivosti o pacienta?

Ondrej Podstupka sa v podcaste Dobré ráno pýtal reportéra denníka SME Jána Krempaského.

Zdroje zvukov: Markíza, TA3

Krátky prehľad správ

Bývalého policajta Pavla Vorobjova , odsúdeného v kauze Očistec na dvojročné väzenie, súd podmienečne prepustil. Zostáva vo výkone trestu, keďže prokurátor podal voči rozhodnutiu Okresného súdu Trenčín sťažnosť. Rozhodovať tak bude krajský súd.

Za útok na plynovod Nord Stream môže podľa zdrojov, na ktoré sa odvoláva televízia ARD a New York Times, proukrajinská skupina. Výbušniny dopravili na miesto pomocou jachty, ktorú si prenajali v Poľsku.

V Gruzínsku pokračujú rozsiahle protesty proti kontroverznému návrhu zákona o zahraničných agentoch, ktorý koalícia schválila v prvom čítaní. Kritici pokladajú zákon za posun zakaukazskej republiky k autoritárskemu režimu po vzore Ruska, kde podobný zákon platí od roku 2012.

Ľudia sa na budúci rok vrátia k Mesiacu. NASA ohlásila, že pilotovaný let misie Artemis k obežnej dráhe mesiace plánuje na november roku 2024.

Odporúčanie

Seriál Last of Us na HBO Max sa blíži k záveru prvej série, ktorá bola výborným skúmaním hraníc toho, kam až ľudia môžu zájsť, ak stratia nádej a lásku, a čo všetko sú schopní spraviť preto, aby ju znova našli a ochránili.

