Dobré ráno: Gruzínci bojujú za hodnoty, Slovensko by sa malo priučiť

Protesty v Gruzínsku majú prvý úspech. Proruská vláda stiahla kontroverzný zákon o zahraničných agentoch, ktorý mal cieliť na mimovládky.

Gruzínci vyšli do ulíc. Hromadné protesty začali, keď vláda prišla so zákonom o zahraničných agentoch. Podobný zákon platí už v Rusku a často sa zneužíva na pozastavenie, perzekuovanie a zatváranie mimovládnych organizácií a slobodných médií s kritickým postojom k vláde. Po protestoch parlament v piatok návrh zákona z parlamentu stiahol.

Prečo by nás malo zaujímať aj na Slovensku Gruzínsko? A prečo má Gruzínsko proeurópskych obyvateľov, ale proruskú vládu?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa v podcaste Dobré ráno pýtala Borisa Strečanského, ktorý pôsobí v Tbilisi v East-West Management Institute ako rozvojový pracovník so zameraním na občiansku spoločnosť.

Krátky prehľad správ

Irán a Saudská Arábia sa dohodli na obnovení diplomatických vzťahov, ktoré prerušili v roku 2016. Oznámil to Teherán po rokovaní zástupcov oboch krajín v Pekingu.

Trojpruh na ceste pod Strečnom zrušia. Cesta je podľa okresného úradu v havarijnom stave. Pruh mal byť dočasné riešenie, na ceste je už 13ty rok. Cesta je dlhodobo mimoriadne vyťažená a nebezpečná. Tunel Višňové, ktorý by mal tento úsek vyriešiť, je zatiaľ v nedohľadne.

Od 20. marca prestane platiť vyhláška k izolácii ľudí pozitívnych na Covid-19 a o karanténe úzkych kontaktov. Znamená to, že osoby s covidom by už nemali mať povinnú päťdňovú domácu izoláciu, oznámil Úrad verejného zdravotníctva.

Odporúčanie

Ak používate tiktok, asi by vás malo zaujímať, že v Česku ho už považujú za bezpečnostnú hrozbu a zakázať ho chcú úplne v USA. Čo vlastne Tik tok zbiera ako informácie o vás? Čo s nimi robí? A mali by ste ho radšej vymazať zo svojho telefónu? Kolegyňa Renáta Zelná sa pozrela vo svojom článku na tik tok a je to môj zaujímavý tip na záver.

