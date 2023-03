Dobré ráno: Oscary ovládol bláznivý film, podpora Ukrajiny v ďakovných rečiach chýbala

Filmový kritik Konečný už vkusu Akadémie nerozumie.

Film Všetko, všade, naraz absolútne ovládol tohtoročné udeľovanie Oscarov. Získal sedem sošiek. Okrem najlepšieho filmu odišli s ocenením aj dve herečky a jeden herec. Michelle Yeoh, predstaviteľka hlavnej postavy, povedala, že pri natáčaní niekedy nevedela, čo sa deje.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Čím film upútal akadémiu? Ako to, že Steven Spielberg odišiel bez sošky? A prečo sme v ďakovných rečiach nevideli podporu Ukrajiny?

O 95. udeľovaní cien filmovej akadémie sa Ľubica Melcerová rozprávala s Petrom Konečným - filmovým kritikom, šéfredaktorom portálu Kinema.sk aj tvorcom relácie Screener, ktorú nájdete na webe SME.

Zdroje zvukov: Oscar

Krátky prehľad správ

Prezidentka Zuzana Čaputová privítala nového českého prezidenta Petra Pavla na jeho prvej zahraničnej návšteve. Po spoločných rozhovoroch uviedli, že zdieľajú mnohé názory a hodnoty, zhodli sa na potrebe spoločného boja proti dezinformáciám a Pavel pozval slovenskú prezidentku na spoločnú návštevu Ukrajiny.

Ceny energií za posledný týždeň na medzinárodných burzách narástli o približne 20 percent. Cena elektriny je takmer 168 eur za megawatthodinu, pri plyne je to takmer 52 eur. Plyn bol pritom ešte minulý pondelok najlacnejší za posledný rok.

Iba dva dni po krachu Silicon Valley Bank skončila aj newyorská Signature Bank. Hodnota vkladov dosahovala na konci minulého roka vyše 88 miliárd dolárov a ide o tretí najväčší krach v americkom bankovom sektore. Národná banka Slovenska vyhlásila, že situáciu sleduje, no nevníma riziko prenosu na domáci bankový sektor.

Čínsky prezident Si Ťin-pching má naplánovaný videohovor s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Informuje o tom Wall Street Journal. Na budúci týždeň sa má stretnúť s Vladimirom Putinom. Niektoré zdroje uvádzajú, že Čína chce byť aktívnejšia pri snahe o koniec vojny na Ukrajine. Západ to vníma skepticky.

Odporúčanie

Choďte do kina. Sledovať film na veľkom plátne je predsa len iný zážitok. Či už sa rozhodnete pre oscarový film alebo niečo ľahšie, dôležité je, aby sa vám to páčilo a aby ste si pri sledovaní filmu oddýchli od povinností. Napríklad oscarová Veľryba príde do našich kín už pozajtra.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.