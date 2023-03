Prevážanie vzduchu vo fľašiach sa deje minimálne. Čo sa tento rok zmení v zálohovaní?

O prvom roku zálohovania s marketingovou manažérkou Monikou Farka.

V januári 2022 sa na Slovensku spustil zálohový systém. Vratné fľaše a plechovky sa v obchode začali predávať so zálohou 15 centov. Stačilo obal priniesť do jedného zo zberných automatov a ten zálohu vo forme kupónu vypľul naspäť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Po prvom roku je výsledok prekvapivo pozitívny - zálohový systém mal zachytiť viac vratných obalov než na tento rok predpokladalo ministerstvo životného prostredia. Pochvaľujú si aj ochranári a pre spoločnosti, ktoré obaly ďalej spracúvajú, sú takto získané fľaše a plechovky kvalitnejšou surovinou.

Problémom však stále ostávajú chýbajúce automaty v menších dedinách, kilometre najazdené za zberom a často rýchlo preplnené automaty.

Zmení sa to už tento rok a bude prípadne možné odovzdávať na Slovensku predávané fľaše aj v iných krajinách Európskej únie? V novej časti podcastu Index na tieto otázky odpovedá marketingová manažérka Správcu zálohového systému Monika Farka. Správca zálohového systému na Slovensku zálohový zber koordinuje.

Moderuje Eva Frantová.

Prehľad správ

Banka Silicon Valley Bank oznámila krach. Ide o šestnástu najväčšiu banku v USA, ktorá sa v priebehu štyroch desaťročí zamerala na financovanie startupov a venture fondov, ktoré investujú do začínajúcich firiem. Banka sa stala úložiskom peňazí pre približne polovicu všetkých amerických startupov - od streamovacej služby Roku, cez Circle, kryptomenové platformy Avalanche, Rocket Lab až po herné štúdio Roblox. Za to im poskytovala úvery a ďalšie bankové služby. Viac o tejto téme sa dočítate v texte Jozefa Tvardzíka.

Vyše 130 europoslancov žiada zdanenie najbohatších ľudí sveta. Návrh má zaviesť progresívnu daň pre superboháčov v medzinárodnom meradle s cieľom znížiť nerovnosti. Získané zdroje by sa následne použili na investície do ekologickej a sociálnej transformácie. Návrh hovorí o zavedení 1,5-percentnej dane od sumy 50 miliónov dolárov. Iniciatívu podporili aj traja slovenskí europoslanci z frakcie socialistov a demokratov, Monika Beňová, Katarína Roth Neveďalová a Robert Hajšel.

Nemajú internetovú stránku, ich majiteľom je zväčša cudzinec a získať na ne kontakt je prakticky nemožné. Napriek tomu dokázali na Slovensku vygenerovať tržby v desiatkach až stovkách miliónov eur. Tomáš Vašuta sa pozrel na príbehy desiatich najväčších neplatičov Finančnej správy. Okrem veľkých dlhov ich spája aj množstvo nejasností a otáznikov.

Rusi našli sofistikované spôsoby ako obchádzať sankcie a ich ropa a produkty z nej naďalej končia v Európe. Jozef Ryník sa pozrel na to, ako je to možné, kto všetko ešte nakupuje ruskú ropu a prečo Rusi vyvážajú naftu do Saudskej Arábie.

Slovenská agentúra životného prostredia predstavila základné podmienky novej výzvy na obnovu domov, ktorú plánuje spustiť koncom apríla. Všetky detaily by mali byť známe do 27. marca. Zatiaľ je však isté, že žiadatelia nebudú musieť mať v nehnuteľnosti, na ktorú žiadajú dotáciu trvalý pobyt, mení sa množstvo získaných prostriedkov, ale aj počet príloh, ktoré treba priložiť k žiadosti.

Viac ako polovica ľudí na Slovensku chce, aby obchody zostali v nedeľu otvorené. Vyplýva to z prieskumu pracovného portálu Profesia. Otázka znela, či by chceli, aby boli obchody v nedeľu zatvorené. Možnosť jednoznačne nie alebo skôr nie označilo 52 percent respondentov. Na druhej názorovej strane bolo presne 30 percent odpovedajúcich. Za otvorené obchody sú ľudia v každom kraji, pričom najvyšší podiel bol v košickom regióne, kde bolo za otvorené obchody 60 percent a v Bratislavskom kraji, kde to bolo 55 percent opýtaných.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.