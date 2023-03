Dobré ráno: Za migy by sme mohli dostať jednu z najväčších vojenských akvizícií, aké sme kedy mali

Heger tvrdí, že budú konať podľa ústavy.

Za migy, ktoré poskytneme Ukrajine, by sme mali dostať finančnú aj materiálnu kompenzáciu v hodnote 900 miliónov dolárov. Minister obrany Jaroslav Naď však zatiaľ nepovedal, čo presne znamená materiálna časť. Na tom, že stíhačky posunieme Ukrajine je podľa premiéra Eduarda Hegera konsenzus celej vlády, no oficiálne to ešte neschválili.

Je to naozaj v súlade s ústavou? Ako reagujú opoziční politici? Kedy migy pošleme? A čo všetko je v tých 900 miliónoch? O tom, aká je aktuálne situácia s migmi, sa Ľubica Melcerová rozprávala s redaktorom SME Michalom Katuškom.

Zdroje zvukov: SME, Zoznam.sk, WION, CNN, DW, Youtube/Smer-SD, TASR

Krátky prehľad správ

Ceny tovarov a služieb sa vo februári medziročne zvýšili o 15,4 percenta, oznámil to Štatistický úrad. Najväčší vplyv na to mali už tretí rok po sebe rastúce ceny potravín, ktoré medziročne vzrástli o takmer 29 percent. Druhý najvyšší podiel na tom mali ceny energií.

Policajný prezident Štefan Hamran vyhlásil, že na Úrade inšpekčnej služby sa manipuluje s dôkazmi. Dokladuje to vyjadreniami súdov. Povedal, že stíhanie vyšetrovateľov je vyfabulované a Krajský súd potvrdil, že policajti NAKA nič nemanipulovali.

V Kolumbii zadržali nebezpečného obchodníka s drogami. Podľa informácií televízie JOJ by malo ísť o jedného z najhľadanejších Slovákov Michala Píša. Mal sa ukrývať v luxusnom rezorte a chcel vycestovať do inej krajiny, pri čom ho odhalila miestna polícia.

Peter Rácz, obžalovaný zo sexuálneho zneužívania 25 dievčat, ostáva na slobode. Najvyšší súd odmietol dovolanie, ktorá podala v tom čase ešte ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Je monitorovaný elektronickým náramkom.

Niektorí ruskí vojaci sú nútení bojovať pod hrozbou zabitia. Vyplýva to zo zachytenej ruskej rádiokomunikácie, na ktorej zaznie, že ak neprejdú do útoku, budú čeliť hrozbe zastrelenia odzadu. Malo by ísť o prvý dôkaz týchto praktík. Informovala o tom televízia SkyNews.

Odporúčanie

Dávate fotografie svojho dieťaťa na sociálne siete? Možno by ste to mali prehodnotiť. Influencerky so státisícovým dosahom im vytvárajú osobitné profily, kde ich zachytávajú v často pomerne intímnych situáciách, no fotografie malých detí z dovoleniek či rodinných osláv bežne publikujú aj verejne neznámi rodičia. Približne polovica fotiek, ktoré sa nachádzajú na weboch s detskou pornografiou, sú práve tie, ktoré zverejnili ich rodičia na sociálnych sieťach. Článok Michaely Žurekovej - Desaťtisíce ľudí sledujú život ich detí. Plačková a ďalšie influencerky hovoria o sharentingu - je môj zaujímavý tip na záver.

