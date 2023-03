Filozof Michal Lipták o tom, ako mať viac voľného času a ako ho dobre využiť

O hraniciach práce, oddychu a tvorivosti

Pri téme mentálneho zdravia zvyknú odborníci a odborníčky zdôrazňovať dôležitosť voľného času, počas ktorého sa odpojíme od práce a od myšlienok na prácu a venujeme sa iným veciam, na ktorých nám záleží a ktoré dávajú nášmu životu zmysel.

Pre časť ľudí to môžu byť prechádzky v prírode, rozvíjanie vzťahov s blízkymi a meditácia, pre iných zas čítanie, písanie, či umelecká tvorba. Mnohých ľudí teší aj občiansky aktivizmus, rozvíjanie komunity, rôzne športy a rôzne druhy hier.

To, či máme voľný čas a ako ho trávime, však nie je len vecou osobného rozhodnutia. Väčšina z nás naráža na rôzne druhy prekážok, ktoré ovplyvňujú jeho dĺžku, aj kvalitu. Voľný čas je tým pádom aj témou spoločenskou.

V tejto epizóde podcastu Ľudskosť sa Barbora Mareková rozpráva s filozofom a právnikom Michalom Liptákom o tom, ako máme v našej spoločnosti zorganizované hranice okolo voľného času a ako to na nás vplýva.

Rozoberú, či by ľuďom u nás pomohol zákaz nedeľného predaja. Či zamestnancom pomáha, keď im firmy na pracovisku vytvoria oddychové zóny a miesta na hru. Aké sú naše možnosti, ak chceme svoj voľný čas zmysluplne využiť a čo sa o kultúre voľného času môžeme naučiť od cirkví a náboženstiev.

