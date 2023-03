Dobré ráno: O priazeň voličov sa uchádzajú aj Nevakcinovaní či daňový podvodník

Nové strany musia podpisy na registráciu odovzdať do júna.

Nevakcinovaní, Zdravý rozum, Učitelia napred či Front. To sú názvy len niekoľkých strán, ktoré chcú zabojovať o voličské hlasy v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Vznikajú zväčša ako protipól k aktuálnej politickej špičke, časť z nich aj ako antisystém.

Kto stojí za novými subjektmi a kto z nich má šancu preraziť?

Jana Maťková sa v podcaste Dobré ráno pýta Michala Katušku, redaktora domácej redakcie denníka SME.

Zdroje zvukov: SME, TA3, Nevakcinovaní - Sapere aude, Ján Baránek, Juraj Čarný, Slovenská občianska koalícia, FRONT OSP, VIDEOPRESSAGENCY

Krátky prehľad správ

Polícia obvinila pedagóga, ktorý postrelil študentku policajnej akadémie v Bratislave. Obvinili ho z trestného činu ublíženia na zdraví. Stíhaný je na slobode. Rektorka policajnej akadémie Lucia Kurilovská sa odstúpiť nechystá.

Robert Mistrík nielenže nebude jedným z lídrov kandidátky strany Eduarda Hegera, nebude za Demokratov ani kandidovať. Vedec sa zrejme viac chystá na prezidentské voľby. Mistrík si buduje imidž na kritike prezidentky Čaputovej.

Poľsko v najbližších dňoch odovzdá Ukrajine štyri stíhačky MiG-29. Na tlačovej konferencii po stretnutí s českým prezidentom Petrom Pavlom to povedal poľský prezident Andrzej Duda. Ďalšie stroje poskytnú Kyjevu po ich servise a oprave.

Ruské sily sa na Ukrajine dopustili viacerých vojnových zločinov vrátane vrážd, útokov na civilistov, nezákonného väznenia, znásilňovania či deportácií detí, píše sa v najnovšej správe Rady OSN pre ľudské práva.

NASA po 40 rokoch predstavila nové skafandre, ktoré ponúkajú lepšiu ochranu pred drsnými podmienkami vo vesmíre a lepšiu flexibilitu pre astronautov. Uplatniť by sa mali predovšetkým v lunárnom programe Artemis.

Odporúčanie

Blíži sa víkend a keďže je vonku ešte stále trochu chladno, zostaňte radšej doma a pozrite si osemdielnu minisériu The Night Of, v preklade Jedna noc. Táto kriminálna dráma vás zavedie do New Yorku, kde sa stane na prvý pohľad ľahko objasniteľná vražda. Obvinený je študent Naze pakistanského pôvodu, ktorý ale tvrdí, že vraždu nespáchal. Zamotané vyšetrovanie, justičná manipulácia a boj o prežitie vo väznici - to všetko zažijete v napínavej Jednej noci na HBO Max.

