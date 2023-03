Dobré ráno: Smer už predbehol Hlas a Pellegrini má problém

Prieskumy už ukazujú, čo sa týždne šepkalo.

Hovorilo sa o tom už nejaký čas, teraz to však začali ukazovať aj prieskumy politických preferencií. Strana Smer predbehla Hlas Petra Pellegriniho a Robert Fico môže rozprávať o nielen politickom návrate.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Čo sa teda stalo, že sa Smer z deviatich percent dostal na sedemnásť, čo robí dobre a Pellegrini zle a čo to vlastne hovorí o nás ostatných?

V Dobrom ráne sa to Tomáš Prokopčák pýta Petra Tkačenka.

Zdroje zvukov: TA3, Youtube/Smer-SD, Facebook/Robert Fico, Denník N, Nový Čas, Hospodárske noviny

Krátky prehľad správ

Okresný súd Bratislava V rozhodol, že Všeobecná zdravotná poisťovňa musí zaplatiť liek pre ani nie dvojročnú Editku, ktorá trpí spinálnou muskulárnou atrofiou. Génová terapia sa musí podať do dvoch rokov dieťaťa, malá pacientka má už iba mesiac. Denník SME na prípad upozornil už vo februári, najväčšia a štátna zdravotná poisťovňa predtým žiadosť o uhradenie lieku trikrát zamietla.

Bývalý policajt Peter Koščo na súde spochybňuje svedectvá bývalého šéfa finančnej polície Bernarda Slobodníka. Tvrdí o ňom, že Slobodník klamal v rozhovoroch, ktoré poskytol niektorým médiám. Obhajcovia sa otázkami na Košča snažia vykresliť Slobodníka ako labilného človeka, ktorý bral lieky na psychiku a ktorý si rád vypil. Slúži to na spochybnenie jeho vierohodnosti, keďže Slobodník patrí k hlavným svedkom v kauze Dušana Kováčika.

Problémovú švajčiarsku banku Credit Suisse prevezme jej rival UBS. Transakcia vykonaná s pomocou švajčiarskej vlády má hodnotu zhruba troch miliárd eur. Správa však trh zatiaľ neupokojila, navyše, následne začali prudko padať aj akcie UBS.

Vedci vydali „posledné varovanie“ pred klimatickou krízou. Zem pravdepodobne prekročí kritickú hranicu otepľovania v priebehu nasledujúceho desaťročia, ak nedôjde k drastickým zmenám, píše sa v novej správe OSN.

Najšťastnejšou krajinou na svete zostáva Fínsko, Slovensko si v novom rebríčku polepšilo. Vyplýva to zo Správy o šťastí vo svete pod patronátom OSN. Za Fínskom nasledujú Dánsko a Island, Slovensko je na 29. mieste. Rakúsko je jedenáste, Česká republika osemnásta.

Odporúčanie

Možno vám to už napadlo, možno sa vás to spýtali deti: prečo vlastne ľudia nemajú srsť? Ak náš druh porovnáte s takmer všetkými ostatnými cicavcami, skrátka, sme dosť iní. Že vlastne srsť máme, len sa nám časom vyvinula inak, to už vysvetľuje BBC vo svojej skvelej sérii textov Ask a stupid question.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.