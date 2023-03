Dobré ráno: Dozvieme sa konečne meno vraha Daniela Tupého?

V rámci policajnej akcie Karma zadržali osem ľudí.

V prípade vraždy Daniela Tupého nastal zásadný posun. Zadržali ľudí, ktorí sa podľa polície mali v čase tragédie nachádzať na mieste činu. Všetko nasvedčuje tomu, že by mal byť medzi nimi aj samotný vrah.

Daniel Tupý bol s kamarátmi pred takmer osemnástimi rokmi napadnutý na Tyršovom nábreží v Bratislave ozbrojenými mužmi, v dôsledku bodných rán Daniel zomrel.

Podarí sa prípad po toľkých rokoch konečne uzavrieť a prečo to trvalo tak dlho?

Jana Maťková sa v podcaste Dobré ráno pýtala šéfa domácej redakcie denníka SME Matúša Burčíka.

Zdroje zvukov: TV Markíza, Rádio Expres, RTVS, TA3

Krátky prehľad správ

Polícia obvinila z výtržníctva 29-ročného muža zo Serede, ktorý vlani v októbri vo vlaku napadol mladú ženu a muža. Dôvodom mala byť dúhová stužka na oblečení ženy. V prípade dokázania viny mu môže hroziť strata slobody na tri roky.

Vo Veľkej Mači začali s búraním domu Jána Kuciaka a Martiny Kušírovej. Na jeho mieste bude Pamätník slobody slova, výstavba by sa mala začať budúci rok.

Poslanci posunuli do druhého čítania novelu o rodných číslach, ktorá by transrodovým ľuďom znemožnila právnu tranzíciu a prepis rodného čísla v dokladoch. Za posunutie zákona hlasovalo 87 poslancov. Súčasný zákon hovorí, že štát vykoná u človeka zmenu rodného čísla na požiadanie, ak predloží lekársky posudok o zmene pohlavia.

Líder OĽaNO Igor Matovič chce so stranou Aliancia rokovať o možnostiach spolupráce v súvislosti s voľbami. Aliancia deklaruje, že do volieb ide samostatne. Rokovania zatiaľ neuzavrela s Györgym Gyimesim (OĽaNO) ani so stranou Maďarské fórum.

Po roku 2035 by sa mohli stále predávať nové autá so spaľovacími motormi, ale len v prípade, že budú využívať syntetické palivá. Nový návrh poslala eurokomisia nemeckému ministerstvu dopravy.

Odporúčanie

Kapela DIS IS MARKĒTA a jej EP hrajžemi je veľmi podmanivé až snové počúvanie. Je to mix folklóru, world music a prvkov jazzu či elektroniky. Odporúčam najmä skladbu zahorela, ktorá má neskutočnú energiu.

