Dobré ráno: Od USA dostaneme vrtuľníky, akurát sú námorné

Slovenské bojové vrtuľníky sme už pred rokmi uzemnili.

Slovenské migy nakoniec pôjdu na Ukrajinu. A od Spojených štátov by sme za ne mohli dostať nové bojové vrtuľníky.

Ministerstvo obrany hovorí o obrovskom prínose pre ozbrojené sily, Slovensko ešte doplatí 340 miliónov eur.

Ako je to teda s našimi migmi, čo za vrtuľníky nám sľúbili a čo s nimi budeme robiť?

Tomáš Prokopčák sa v podcaste Dobré ráno pýtal Michala Katušku.

Zdroje zvukov: SME, Youtube/SMER-SD, TV JOJ, Topky.sk, TA3, Startitup.sk, Youtube/US Military News

Krátky prehľad správ

NAKA pri akcii Chikara 2 zadržala bývalého krajského riaditeľa polície v Trnave Bystríka Stanka a súčasného okresného riaditeľa polície v Trnave Rastislava Grznára. Informoval o tom portál tvnoviny, ktorému to potvrdili zdroje z vyšetrovania. Podľa ministra vnútra by mal Grznár odstúpiť.

Tvorcovia hoaxov začínajú experimentovať s dezinformáciami o sfalšovaných voľbách, inšpirovali sa v USA. Polícia už povedala, že dezinformácie bude monitorovať a ich autorov bude stíhať. Tiež tvrdí, že vytrvalé opakovanie klamstiev o voľbách zvyšuje radikalizáciu a polarizáciu spoločnosti.

Poslanec Šeliga doručil včera prezidentke podnet na podanie disciplinárneho návrhu proti generálnemu prokurátorovi Žilinkovi. Detaily o konkrétnych skutkoch, za ktoré by mal byť Žilinka stíhaný, zatiaľ nezverejnil.

Nadchádzajúce týždne vojny na Ukrajine budú kritické, keďže Rusko sa zrejme pokúsi znova zaútočiť, možno na iných frontoch, tvrdí to hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby. Povedal tiež že USA chcú zabezpečiť, aby sa Ukrajinci mohli brániť voči akejkoľvek obnovenej ruskej ofenzíve a prejsť do útoku.

Bulharská polícia našla pri razii proti pašerákom umeleckých predmetov doteraz neznámy obraz Jacksona Pollocka. Odhaduje sa, že dielo môže mať hodnotu 50 miliónov dolárov.

