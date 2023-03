Dobré ráno: Nemocnice taja, že nemajú ľudí

16 nemocníc nemá dosť zdravotníkov a tají dáta.

Šestnásť nemocníc nemá dosť personálu. Ohrozuje to zdravotnú starostlivosť. Otázne je, či na tom nie sú podobne všetky. Zdravotníkov totiž chýba tak veľa, že problémy majú všetky nemocnice.

Prečo štát nevyžaduje vlastné normatívy počtu lekárov a sestier? Kontroluje to vôbec? A prečo je také ťažké o tom vôbec získať dáta?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa v podcaste Dobré ráno pýtala redaktora denníka SME Jána Krempaského.

Zdroje zvukov: TV Markíza, TA3, RTVS, Youtube/Hlohovská televízia

Krátky prehľad správ

Európska únia a Británia sa dohodli na spôsobe toku tovarov medzi Severným Írskom a Veľkou Britániou. Takzvaný Windsorský rámec podpísali podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič a britský minister zahraničných vecí James Cleverly.

Kráľ Karol III. odložil svoju prvú štátnu návštevu Francúzska vo funkcii, keďže krajina čelí pokračujúcim protestom proti vládnym dôchodkovým reformám. Cesta do Paríža a Bordeaux sa mala začať v nedeľu.

Zaujímavý tip

Ak vás zaujíma AI, Guardian vyskúšal, či dokáže napísať dobrý scenár filmu. Hoci by ste možno tipovali, že to dobrý scenár nebude, prekvapivo sa to umelej inteligencii podarilo veľmi slušne. Môj zaujímavý tip na záver je článok Guardianu, kde testujú ChatGPT na scenáre filmu.

