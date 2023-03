Nový podcast TransFér dáva hlas trans ľuďom, aby vyrozprávali svoj príbeh

Prvá epizóda vyjde v pondelok 3. apríla.

Kto sú, ako žijú a prečo sú trans ľudia pre spoločnosť takým tŕňom v oku? V novej osemdielnej podcastovej minisérii denníka SME TransFér vám priblížime menšinu, ktorá je na Slovensku diskriminovaná a do veľkej miery nepochopená.

„Šéfka podcastového tímu Jana Maťková videla, že o transrodových ľuďoch dlhodobo píšem. Viackrát za mnou prišla, či by som o nich nechcela nahrať podcastovú minisériu, pretože by to mohla byť zaujímavá téma, ktorú na Slovensku zatiaľ nikto takto neotvoril,“ vysvetľuje vznik nápadu Michaela Žureková, autorka podcastu TransFér.

„Dlhšie sme to odkladali, lebo aj napriek mojím skúsenostiam s podcastom Medzi nami sa nepokladám za podcastovú nadšenkyňu. Vzhľadom na postupné intenzívne politické snahy komplikovať trans ľuďom životy mi však prišlo nesmierne dôležité sa do toho pustiť,“ dodáva.

Príprava podcastu trvala niekoľko mesiacov, prvé rozhovory sa začali nahrávať vlani v septembri. Odvtedy sa autorka rozprávala s asi 20-timi rôznymi ľuďmi, ktorých skúsenosti a reakcie si budete môcť vypočuť v minisérii.

Aby autentické príbehy nezanikli

TransFér dáva hlas trans ľuďom z celého Slovenska, ktorí otvorene hovoria o svojom coming oute, tranzícii, o vzťahoch v rodinách a prístupe spoločnosti, ale aj o partnerských vzťahoch a sexualite. Dozviete sa v ňom, aké je to vyrovnať sa so svojou inakosťou, prežiť odmietnutie rodinou a aj to, v čom je ťažké zohnať zdravotnú starostlivosť.

„Pokladala som za kľúčové, aby v minisérii dostali priestor najmä samotní transrodoví ľudia. Bežní, verejne neznámi. Ľudia o nich stále čítajú alebo počúvajú skrz slová politikov, no ich autentické skúsenosti vo vyhrotených debatách zanikajú,“ približuje Michaela Žureková.

V podcaste zaznejú aj reakcie odborníkov a odborníčok a neopomenie ani umelo nafúknuté pálčivé celospoločenské témy. „Rozprávam sa aj s rodičmi transrodových detí, so psychiatričkou, historičkou, teológom. Rozoberáme všetky kontroverzie, ale aj dezinformácie, ktoré sa o trans ľuďoch šíria. Respondenti a respondentky ukazujú, že táto problematika je veľmi komplexná, ale zároveň by sme sa na ňu mali dívať ľudskými očami.“

Popri príbehoch vysvetlí aj dezinformácie

Transrodoví ľudia sa v poslednom období stali terčom politických útokov. Šíria o nich rôzne nepravdy, ktoré majú navodiť obavy o smerovaní našej spoločnosti. Podcastová miniséria TransFér má okrem iného ambíciu tieto výroky uvádzať na pravú mieru a poľudšťovať príbehy, ktoré sa s nimi spájajú.

„Viem, že TransFér si pustia do značnej miery aj ľudia z LGBT+ menšiny, no bola by som rada, keby si ju vypočula najmä väčšinová spoločnosť. Chcem, aby im načúvala, a aby jej podcast priniesol viac osvety, vzbudil v nej zvedavosť, empatiu a podnietil k tomu, aby nebola ticho, keď sa útočí na menšiny,“ hovorí autorka podcastu Michaela Žureková.

Osemdielnu minisériu TransFér pripravuje spolu s Michaelou Žurekovou Adam Blaško. Prvú epizódu si budete môcť vypočuť už 3. apríla, podcast vychádza vždy v pondelok. Aby vám nič neušlo, prihláste sa na jeho odoberanie - TransFér nájdete na všetkých podcastových platformách vrátane Apple podcasty a Spotify a aj v mobilnej aplikácii SME.sk.

