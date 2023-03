Zoom: Tvrdia, že vyriešili záhadu Oumuamua

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

Spíte dobre? Ak nie, mali by ste sa o to aspoň pokúsiť. Ukazuje sa totiž, že spánok je úplne kľúčový, a to nielen na oddych, ale aj aby ste podali čo najlepší športový výkon.

Tento týždeň v podcaste Zoom zistíme, prečo je spánok taký dôležitý pri aktívnom športovaní, vyberieme sa za medzihviezdnym telesom Oumuamua a dozvieme sa, ako stredomorská strava znižuje riziko demencie.

