Expert na drogové politiky: Tresty nefungujú, treba sa sústrediť na potreby ľudí

Ako vyzerajú účinné drogové politiky?

Takzvaná vojna proti drogám trvá desiatky rokov, no dnes už je jasné, že nefunguje. Ľudia užívajú nelegálne drogy aj napriek rizikám a drakonickým trestom, ktoré ich mali zo spoločnosti odstrániť.

Skúsenosť s nelegálnymi drogami majú u nás ľudia zo všetkých vrstiev spoločnosti - deti aj dospelí, ľudia žijúci v chudobe, ale aj bohatí a kariérne úspešní ľudia. U dospievajúcich detí užívanie marihuany v posledných rokoch dokonca stúpalo.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Viaceré krajiny v posledných dekádach zmenili svoje politiky týkajúce sa užívania drog. Odklonili sa od trestov a rozbehli programy, ktoré sa sústredia na témy ako je osamelosť, nuda, chudoba, či nedostupnosť zdravotníckych služieb.

Po zmene drogových politík volajú aj medzinárodne rešpektované inštitúcie, ako je Svetová zdravotníctva organizácia, či OSN.

V novej epizóde podcastu Ľudskosť sa Barbora Mareková rozpráva s Jakubom Popíkom zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Téme drogových politík sa Jakub venuje aj v rámci svojho PhD štúdia na Slovenskej akadémii vied.

V rozhovore vysvetlí, čo všetko vieme o drogách dnes z hľadiska vedeckého poznania a objasní, ako vyzerá hodnotová argumentácia vo svete, ktorý sa hlási k demokratickým hodnotám.

Porozpráva aj o motiváciách a potrebách ľudí, ktorí niekedy užili alebo užívajú drogy. Vysvetľuje, čo prinášajú drogy napríklad preživším traumatizácie, ľuďom žijúcim v chudobe, ale hovorí aj o tom, prečo ich užívajú ľudia s úspešnou kariérou, ktorí pracujú vo veľkom nasadení a vo veľmi súťaživom prostredí.

Hosť odporučil knihy:

- Vojna proti drogám: Prečo trvá? Kto z nej profituje? Kto sú jej obete? (Antony Loewenstein)

- Drug Use for Grown-Ups: Chasing Liberty in the Land of Fear Kindle Edition (Carl Hart)

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.